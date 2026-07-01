Španieli idú do play-off bez inkasovaného gólu. Tréner Rakúska: Musíme zlepšiť všetko

Úradujúci majstri Európy vo futbale Španieli začnú svoju cestu vyraďovacou fázou MS 2026 proti Rakúsku.
Na turnaji zatiaľ neinkasovali a vo štvrtkovom šestnásťfinále budú chcieť natiahnuť 34-zápasovú sériu bez prehry v súťažných dueloch.
Z rakúskeho tábora znejú hlasy o tom, že tím ešte neukázal naplno svoj potenciál. Zápas je na programe od 21.00 h SELČ na štadióne SoFi v Los Angeles.
Španielom sa v záverečnom dueli skupiny proti Uruguaju zranili dvaja ofenzívni hráči. Yeremy Pino má problémy s kľúčnou kosťou a Nico Williams si po zraneniami sužovanej sezóne neoddýchne ani na MS.
Ak sa podarí jeho spoluhráčom zdolať Rakúšanov, mohol by sa ešte do turnaja zapojiť. Španielsko si však podľa obrancu Atletica Madrid Marcosa Llorenteho aj napriek absenciám v krídelných priestoroch verí stále rovnako.
„Je to veľmi náročné pre každého z nich. Dôležité je však uvedomiť si, že sme sem prišli ako tím. Je nás tu 26 a ak sa nám podarí postúpiť ďalej, možno sa ešte budú môcť zapojiť,“ citovala Llorenteho agentúra AFP.
Pozitívom je zlepšenie zdravotného stavu Lamina Yamala, ktorý sa zapojil do všetkých troch duelov, i keď zatiaľ neabsolvoval plnú minutáž. Ak budú chcieť Španieli pomýšľať na úspech, potrebujú Yamala v čo najlepšej forme.
Stredopoliar Fabian Ruiz si myslí, že tím po senzačnej bezgólovej remíze s Kapverdami v úvodnom dueli naberá na istote.
Zdolať vás dokáže naozaj hocikto
„V prvom zápase nám to nevyšlo. Bolo to o tom dostať sa do rytmu a súper nám to sťažil. Avšak stále sa zlepšujeme.
Vieme, že šampionát je náročný a zdolať vás dokáže naozaj hocikto. My si veríme a sme pripravení,“ vyjadril sa Ruiz.
Španieli sa od zisku titulu majstrov sveta v roku 2010 na mundiale trápia. Pri obhajobe nepostúpili zo skupiny a v uplynulých dvoch prípadoch skončili v osemfinále po jedenástkovom rozstrele.
Rakúšania si vybojovali postup až v poslednej možnej chvíli, keď proti Alžírsku vyrovnal Kalajdžič v úplnom závere na 3:3.
Zverenci Ralfa Rangnicka predtým podľahli Argentíne 0:2 a v tom úvodnom zdolali Jordánsko 3:1. Podľa Rangnicka jeho tím ešte nepredviedol najlepší možný výkon.
Priestor na zlepšenie vidím v bránení
„Vie to byť aj lepšie. Proti Španielom, ktorí sú na tom čo sa týka techniky asi najlepšie na svete, musíme veľa vecí zlepšiť.
Priestor na zlepšenie vidím v bránení ale aj v celkovom tímovom výkone. Na druhej strane, nemáme čo stratiť a už sme videli, že v týchto zápasoch je možné všetko,“ citoval Rangnicka rakúsky Sky Sport.
S trénerom súhlasil aj Florian Grillitsch, ktorý zatiaľ odohral len druhý polčas proti Alžírsku. Pred duelom hovoril najmä o schopnosti Rakúšanov vytrvalo dostupovať k súperovi.
„Plán je jasný. Všetci budú behať, kým budú vládať. Musíme do hry priniesť viac energie a intenzity.
Španieli sú s loptou najlepší na svete, musíme však byť statoční a vstúpiť do duelu aktívne,“ vyjadril sa hráč portugalskej Bragy, ktorý sa po remíze s Alžírskom stal kandidátom na člena základnej zostavy.
MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Španielsko - Rakúsko
Rozhodujú: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.)
Predpokladané zostavy:
Španielsko: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Merino, Rodri, Pedri - Yamal, Oyarzabal, Baena
Rakúsko: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene -Siewald, X. Schlager - Laimer, Schmid, Sabitzer - Arnautovič
Víťaz stretnutia sa stretne s víťazom duelu medzi Portugalskom a Chorvátskom, ktorý je na programe v noci zo štvrtka na piatok.