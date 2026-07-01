    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    02.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    Los Angeles
    21:00
    Rakúsko
    Rakúsko
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    Španieli idú do play-off bez inkasovaného gólu. Tréner Rakúska: Musíme zlepšiť všetko

    Tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente hovorí so svojím tímom počas zápasu skupiny H na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Uruguajom a Španielskom.
    Tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente hovorí so svojím tímom počas zápasu skupiny H na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Uruguajom a Španielskom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. júl 2026 o 11:15
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    Budú chcieť natiahnuť 34-zápasovú sériu bez prehry v súťažných dueloch.

    Úradujúci majstri Európy vo futbale Španieli začnú svoju cestu vyraďovacou fázou MS 2026 proti Rakúsku.

    Na turnaji zatiaľ neinkasovali a vo štvrtkovom šestnásťfinále budú chcieť natiahnuť 34-zápasovú sériu bez prehry v súťažných dueloch.

    Z rakúskeho tábora znejú hlasy o tom, že tím ešte neukázal naplno svoj potenciál. Zápas je na programe od 21.00 h SELČ na štadióne SoFi v Los Angeles.

    Španielom sa v záverečnom dueli skupiny proti Uruguaju zranili dvaja ofenzívni hráči. Yeremy Pino má problémy s kľúčnou kosťou a Nico Williams si po zraneniami sužovanej sezóne neoddýchne ani na MS.

    Ak sa podarí jeho spoluhráčom zdolať Rakúšanov, mohol by sa ešte do turnaja zapojiť. Španielsko si však podľa obrancu Atletica Madrid Marcosa Llorenteho aj napriek absenciám v krídelných priestoroch verí stále rovnako.

    „Je to veľmi náročné pre každého z nich. Dôležité je však uvedomiť si, že sme sem prišli ako tím. Je nás tu 26 a ak sa nám podarí postúpiť ďalej, možno sa ešte budú môcť zapojiť,“ citovala Llorenteho agentúra AFP.

    Pozitívom je zlepšenie zdravotného stavu Lamina Yamala, ktorý sa zapojil do všetkých troch duelov, i keď zatiaľ neabsolvoval plnú minutáž. Ak budú chcieť Španieli pomýšľať na úspech, potrebujú Yamala v čo najlepšej forme.

    Stredopoliar Fabian Ruiz si myslí, že tím po senzačnej bezgólovej remíze s Kapverdami v úvodnom dueli naberá na istote.

    Zdolať vás dokáže naozaj hocikto

    „V prvom zápase nám to nevyšlo. Bolo to o tom dostať sa do rytmu a súper nám to sťažil. Avšak stále sa zlepšujeme.

    Vieme, že šampionát je náročný a zdolať vás dokáže naozaj hocikto. My si veríme a sme pripravení,“ vyjadril sa Ruiz.

    Španieli sa od zisku titulu majstrov sveta v roku 2010 na mundiale trápia. Pri obhajobe nepostúpili zo skupiny a v uplynulých dvoch prípadoch skončili v osemfinále po jedenástkovom rozstrele.

    Rakúšania si vybojovali postup až v poslednej možnej chvíli, keď proti Alžírsku vyrovnal Kalajdžič v úplnom závere na 3:3.

    Zverenci Ralfa Rangnicka predtým podľahli Argentíne 0:2 a v tom úvodnom zdolali Jordánsko 3:1. Podľa Rangnicka jeho tím ešte nepredviedol najlepší možný výkon.

    Priestor na zlepšenie vidím v bránení

    „Vie to byť aj lepšie. Proti Španielom, ktorí sú na tom čo sa týka techniky asi najlepšie na svete, musíme veľa vecí zlepšiť.

    Priestor na zlepšenie vidím v bránení ale aj v celkovom tímovom výkone. Na druhej strane, nemáme čo stratiť a už sme videli, že v týchto zápasoch je možné všetko,“ citoval Rangnicka rakúsky Sky Sport.

    S trénerom súhlasil aj Florian Grillitsch, ktorý zatiaľ odohral len druhý polčas proti Alžírsku. Pred duelom hovoril najmä o schopnosti Rakúšanov vytrvalo dostupovať k súperovi.

    „Plán je jasný. Všetci budú behať, kým budú vládať. Musíme do hry priniesť viac energie a intenzity.

    Španieli sú s loptou najlepší na svete, musíme však byť statoční a vstúpiť do duelu aktívne,“ vyjadril sa hráč portugalskej Bragy, ktorý sa po remíze s Alžírskom stal kandidátom na člena základnej zostavy.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Španielsko - Rakúsko

    Rozhodujú: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.)

    Predpokladané zostavy:

    Španielsko: Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Merino, Rodri, Pedri - Yamal, Oyarzabal, Baena

    Rakúsko: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene -Siewald, X. Schlager - Laimer, Schmid, Sabitzer - Arnautovič

    Víťaz stretnutia sa stretne s víťazom duelu medzi Portugalskom a Chorvátskom, ktorý je na programe v noci zo štvrtka na piatok.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Štvrťfinále
    Semifinále
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    Domov»MS vo futbale 2026»Španieli idú do play-off bez inkasovaného gólu. Tréner Rakúska: Musíme zlepšiť všetko