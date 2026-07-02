Španielsky brankár pokoril 36-ročný rekord. Skalopevná obrana neinkasovala gól už stovky minút

Futbalisti Španielska v úvodnom kole vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade porazili Rakúsko hladko 3:0.
Dva góly favorita dal v Los Angeles Mikel Oyarzabal, raz skóroval Pedro Porro. Úradujúci európski šampióni potvrdili formu a ani vo štvrtom stretnutí na turnaji neinkasovali a vytvorili nový rekord MS.
Španielsky brankár Unai Simon neinkasoval už 519 minút, pričom jeho séria sa začala ešte počas predošlého šampionátu v Katare.
Doterajší rekord držal Talian Walter Zenga, ktorý nedostal gól 517 minút na MS 1990.
Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Rakúsko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
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