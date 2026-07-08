Mexiko má nového trénera. Legenda Barcelony preberá národný tím po osemfinálovom vypadnutí

Rafael Marquez sa stal novým hlavným trénerom mexickej futbalovej reprezentácie.
Mexická futbalová federácia (FMF) v stredu oznámila, že bývalý obranca Barcelony nahradí na lavičke Javiera Aguirreho a povedie národný tím smerom k majstrovstvám sveta v roku 2030.
Štyridsaťsedemročný Marquez pôsobil od augusta 2024 ako Aguirreho asistent.
Spoločne doviedli Mexiko na MS 2026 do osemfinále, kde „El Tri“ prehrali na domácom Aztéckom štadióne s Anglickom 2:3. Hoci plán nástupníctva existoval už od roku 2024, objavili sa špekulácie, že federácia by mohla siahnuť po inom kandidátovi.
„Vymenovanie Rafaela Marqueza je súčasťou premysleného procesu odovzdania funkcie, ktorého cieľom je zabezpečiť kontinuitu, posilniť rozvoj a pripraviť tím na nadchádzajúce výzvy,“ uviedla FMF podľa agentúry AP.
Marquez, ktorý bol kapitánom mexického tímu na piatich MS, by mal na lavičke debutovať počas asociačného termínu na prelome septembra a októbra.
„Teší ma, aký pokrok Rafa urobil. Rozprával som sa s ním, pretože obaja patríme medzi významné osobnosti mexického futbalu.
Poznám ho ešte ako hráča aj spoluhráča a je viac než kvalifikovaný na túto pozíciu,“ povedal Aguirre o svojom nástupcovi.
Federácia zároveň poďakovala Aguirremu za jeho prácu: „Zanechal po sebe silný odkaz tvrdej práce, identity a súťaživosti, ktorý vytvára pevné základy pre ďalšiu etapu národného tímu.“