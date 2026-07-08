    Belgičanov zasiahla pred štvrťfinále zdrvujúca správa. Stredopoliar príde o zvyšok MS

    Amadou Onana.
    Amadou Onana. (Autor: TASR/AP)
    SITA|8. júl 2026 o 16:14
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    Stredopoliar opustil ihrisko už v úvode osemfinále proti USA

    USA
    USA
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    1 - 4
    1:2
    Belgicko
    Belgicko

    Belgický futbalový stredopoliar Amadou Onana vynechá zvyšok majstrovstiev sveta v Severnej Amerike po tom, čo si v osemfinále proti USA poranil predný krížny väz v pravom kolene.

    O tejto smutnej udalosti pre 24-ročného rodáka zo senegalského Dakaru informovala Belgická futbalová federácia.

    Hráč anglickej Aston Villy opustil ihrisko už v úvode zápasu, v ktorom Belgičania v Seattli zdolali domáci vber 4:1.

    Zranený hráč Belgicka Amadou Onana
    Zranený hráč Belgicka Amadou Onana (Autor: TASR/AP)

    "Bohužiaľ, lekárske vyšetrenia potvrdili prasknutie predného krížneho väzu u Amadoua.

    Ide o devastujúcu správu, nielen pre neho osobne, ale aj pre celý tím. Okamžite sme konzultovali situáciu s Amadouom a s Aston Villou, aby sme dohodli najlepší postup pri jeho liečení.

    V nasledujúcich dňoch spoločne určíme ďalšie kroky týkajúce sa jeho liečby a rehabilitácie,“ uviedol v tlačovej správe lekár belgického národného tímu Brahim Hacene.

    Belgická federácia zároveň oznámila, že Onana zostane spolu s tímom minimálne do štvrťfinále, v ktorom Belgičania v piatok nastúpia v Los Angeles proti Španielom.

    Onanovo zranenie predstavuje vážnu stratu pre belgický tím v najdôležitejšej fáze turnaja.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
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    Švajčiarsko
    SUI
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    Domov»MS vo futbale 2026»Belgičanov zasiahla pred štvrťfinále zdrvujúca správa. Stredopoliar príde o zvyšok MS