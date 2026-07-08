Belgičanov zasiahla pred štvrťfinále zdrvujúca správa. Stredopoliar príde o zvyšok MS

Belgický futbalový stredopoliar Amadou Onana vynechá zvyšok majstrovstiev sveta v Severnej Amerike po tom, čo si v osemfinále proti USA poranil predný krížny väz v pravom kolene.
O tejto smutnej udalosti pre 24-ročného rodáka zo senegalského Dakaru informovala Belgická futbalová federácia.
Hráč anglickej Aston Villy opustil ihrisko už v úvode zápasu, v ktorom Belgičania v Seattli zdolali domáci vber 4:1.
"Bohužiaľ, lekárske vyšetrenia potvrdili prasknutie predného krížneho väzu u Amadoua.
Ide o devastujúcu správu, nielen pre neho osobne, ale aj pre celý tím. Okamžite sme konzultovali situáciu s Amadouom a s Aston Villou, aby sme dohodli najlepší postup pri jeho liečení.
V nasledujúcich dňoch spoločne určíme ďalšie kroky týkajúce sa jeho liečby a rehabilitácie,“ uviedol v tlačovej správe lekár belgického národného tímu Brahim Hacene.
Belgická federácia zároveň oznámila, že Onana zostane spolu s tímom minimálne do štvrťfinále, v ktorom Belgičania v piatok nastúpia v Los Angeles proti Španielom.
Onanovo zranenie predstavuje vážnu stratu pre belgický tím v najdôležitejšej fáze turnaja.