Rakúšania nepredviedli nič a putujú domov. Španielsko čaká v osemfinále na starého známeho

MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Španielsko - Rakúsko 3:0 (1:0)
Góly: 36. a 89. Oyarzabal, 66. Porro
Rozhodcovia: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.), ŽK: Posch
Diváci: 70.492
Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte (90+3. Pubill), Cucurella - Rodri, Pedri (90+3. Ruiz) - Baena (71. Torres), Olmo (71. Merino), Yamal (85. Gavi) - Oyarzabal
Rakúsko: A. Schlager - Posch (86. Prass), Danso, Alaba, Laimer - Siewald (46. Chukwuemeka), X. Schlager (46. Grillitsch) - Schmid (60. Kalajdžič), Wanner, Sabitzer - Gregoritsch (60. Arnautovič)
Futbalisti Španielska postúpili do osemfinále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
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Vo štvrtkovom šestnásťfinále v Inglewoode zdolali Rakúsko 3:0 po dvoch góloch Mikela Oyarzabala, medzi ktorými skóroval Pedro Porro.
Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom svetovom šampionáte stále neinkasovali.
V osemfinále sa stretnú v pondelok 6. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone s postupujúcim z dvojice Portugalsko - Chorvátsko.
Španielsky brankár Unai Simon vytvoril nový rekord MS, keď neinkasoval 519 minút, pričom jeho séria sa začala ešte počas predošlého šampionátu v Katare.
Prekonal Taliana Waltera Zengu, ktorý nedostal gól 517 minút na MS 1990.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Priebeh zápasu Španielsko - Rakúsko
I. polčas:
Hneď v úvode preveril rakúskeho brankára Schlagera hviezdny krídelník Barcelony Yamal.
Španieli si postupne vypracovali tlak a v 29. minúte rozvlnil sieť po rohovom kope Cucurella, ale švédsky arbiter Nyberg odpískal útočný faul na brankára.
Schlager sa krátko nato vyznamenal pri strele Oyarzabala. Útočník Realu Sociedad už ale v 36. minúte otvoril skóre, keď svoj tretí gól na prebiehajúcom šampionáte strelil z prvej z jedenástich metrov po prihrávke Cucurellu z ľavého krídla.
VIDEO: Gól Španielska na 1:0
Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho mohli v nadstavenom čase zdvojnásobiť svoje vedenie, lenže po priamom kope Baenu sa triaslo brvno a tutovku spálil Yamal, keď zblízka trafil brankára.
II. polčas:
Favorit po zmene strán pokračoval v obliehaní rakúskej šestnástky. Zverenci Ralfa Rangnicka si po hodine hry vypracovali ojedinelú príležitosť, keď striedajúci Kalajdžič po minúte na ihrisku hlavičkoval ponad bránu.
Po tomto varovaní pridali Španieli druhý gól. Baena v 66. minúte z ľavej strany pokutového územia poslal center pred bránu, kam si nabehol presne hlavičkujúci Porro.
VIDEO: Gól Španielska na 2:0
Po následnej občerstvovacej prestávke úradujúci európski šampióni pokračujúcou aktivitou na lopte kontrolovali dvojgólový náskok a štvrté čisté konto vo štvrtom vystúpení na turnaji.
V 85. minúte spálil ďalšiu gólovú príležitosť Yamal, keď jeho strelu z otočky zvnútra šestnástky zneškodnil pred bránkovou čiarou Alaba.
Na konečných 3:0 upravil v 89. minúte svojím druhým gólom v dueli a štvrtým na prebiehajúcom mundiale Oyarzabal, keď ho v šestnástke opäť výborne našiel z ľavého krídla Cucurella.
VIDEO: Gól Španielska na 3:0