    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    02.07.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    3 - 0
    1:0
    Rakúsko
    Rakúsko
    PrehľadPreviewOnline prenosFotogalériaSumárBrankár SimonReakcie

    Rakúšania nepredviedli nič a putujú domov. Španielsko čaká v osemfinále na starého známeho

    Futbalisti Španielska oslavujú gól proti Rakúsku na MS 2026.
    Fotogaléria (38)
    Futbalisti Španielska oslavujú gól proti Rakúsku na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|2. júl 2026 o 22:59
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    Španielsko dnes zdolalo Rakúsko v šestnásťfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Španielsko - Rakúsko 3:0 (1:0)

    Góly: 36. a 89. Oyarzabal, 66. Porro

    Rozhodcovia: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.), ŽK: Posch

    Diváci: 70.492

    Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte (90+3. Pubill), Cucurella - Rodri, Pedri (90+3. Ruiz) - Baena (71. Torres), Olmo (71. Merino), Yamal (85. Gavi) - Oyarzabal

    Rakúsko: A. Schlager - Posch (86. Prass), Danso, Alaba, Laimer - Siewald (46. Chukwuemeka), X. Schlager (46. Grillitsch) - Schmid (60. Kalajdžič), Wanner, Sabitzer - Gregoritsch (60. Arnautovič)

    Futbalisti Španielska postúpili do osemfinále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

    Vo štvrtkovom šestnásťfinále v Inglewoode zdolali Rakúsko 3:0 po dvoch góloch Mikela Oyarzabala, medzi ktorými skóroval Pedro Porro.

    Úradujúci majstri Európy tak natiahli sériu bez prehry v riadnom hracom čase na 35 súťažných zápasov a na prebiehajúcom svetovom šampionáte stále neinkasovali.

    V osemfinále sa stretnú v pondelok 6. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone s postupujúcim z dvojice Portugalsko - Chorvátsko.

    Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Rakúsko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Spain's Pau Cubarsi kicks the ball during the World Cup round of 32 soccer match against Austria in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Spain's Aymeric Laporte (14) reacts during the World Cup round of 32 soccer match against Austria in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Spain's Lamine Yamal, left, and Austria's Konrad Laimer vie for the ball during a World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Spain's Rodri, left, and Austria's Marcel Sabitzer vie for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Spain and Austria in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    38 fotografií
    Austria's Konrad Laimer (20) holds Spain's Lamine Yamal's T-shirt during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Marc Cucurella, left, challenges for the ball against Austria's Romano Schmid during the World Cup round of 32 soccer match between Spain and Austria in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Dani Olmo, left, attempts a shot on goal during the World Cup round of 32 soccer match between Spain and Austria in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal gestures during a World Cup round of 32 soccer match against Austria in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. 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Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal (21) jumps over [Austria's Romano Schmid (18) during the World Cup round of 32 soccer match between Spain and Austria in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal, left, celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Spain and Austria in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. 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Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal, left, scores his side's opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Spain and Austria in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Pau Cubarsi, left, and Austria's Michael Gregoritsch go for a header during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mark J. 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    Španielsky brankár Unai Simon vytvoril nový rekord MS, keď neinkasoval 519 minút, pričom jeho séria sa začala ešte počas predošlého šampionátu v Katare.

    Prekonal Taliana Waltera Zengu, ktorý nedostal gól 517 minút na MS 1990.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Priebeh zápasu Španielsko - Rakúsko

    I. polčas:

    Hneď v úvode preveril rakúskeho brankára Schlagera hviezdny krídelník Barcelony Yamal.

    Španieli si postupne vypracovali tlak a v 29. minúte rozvlnil sieť po rohovom kope Cucurella, ale švédsky arbiter Nyberg odpískal útočný faul na brankára.

    Schlager sa krátko nato vyznamenal pri strele Oyarzabala. Útočník Realu Sociedad už ale v 36. minúte otvoril skóre, keď svoj tretí gól na prebiehajúcom šampionáte strelil z prvej z jedenástich metrov po prihrávke Cucurellu z ľavého krídla.

    VIDEO: Gól Španielska na 1:0

    Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho mohli v nadstavenom čase zdvojnásobiť svoje vedenie, lenže po priamom kope Baenu sa triaslo brvno a tutovku spálil Yamal, keď zblízka trafil brankára.

    II. polčas:

    Favorit po zmene strán pokračoval v obliehaní rakúskej šestnástky. Zverenci Ralfa Rangnicka si po hodine hry vypracovali ojedinelú príležitosť, keď striedajúci Kalajdžič po minúte na ihrisku hlavičkoval ponad bránu.

    Po tomto varovaní pridali Španieli druhý gól. Baena v 66. minúte z ľavej strany pokutového územia poslal center pred bránu, kam si nabehol presne hlavičkujúci Porro.

    VIDEO: Gól Španielska na 2:0

    Po následnej občerstvovacej prestávke úradujúci európski šampióni pokračujúcou aktivitou na lopte kontrolovali dvojgólový náskok a štvrté čisté konto vo štvrtom vystúpení na turnaji.

    V 85. minúte spálil ďalšiu gólovú príležitosť Yamal, keď jeho strelu z otočky zvnútra šestnástky zneškodnil pred bránkovou čiarou Alaba.

    Na konečných 3:0 upravil v 89. minúte svojím druhým gólom v dueli a štvrtým na prebiehajúcom mundiale Oyarzabal, keď ho v šestnástke opäť výborne našiel z ľavého krídla Cucurella.

    VIDEO: Gól Španielska na 3:0

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    0
    Chorvátsko
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Španielska Lamine Yamal.
    Futbalista Španielska Lamine Yamal.
    Španielsko totálne sfúklo pochabé Rakúsko. Takmer dokonalý výkon, tvrdil šéf
    Pavol Spáldnes 00:07
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Španielska Lamine Yamal.
    Futbalista Španielska Lamine Yamal.
    Španielsko totálne sfúklo pochabé Rakúsko. Takmer dokonalý výkon, tvrdil šéf
    Pavol Spáldnes 00:07
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    Domov»MS vo futbale 2026»Rakúšania nepredviedli nič a putujú domov. Španielsko čaká v osemfinále na starého známeho