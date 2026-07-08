Žilina v predkole Európskej ligy, Wimbledon a Tour de France. Športový program na dnes (9. júl)

Na snímke zľava Michal Faško a Patrik Iľko (obaja Žilina) sa radujú z gólu počas finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice.
Na snímke zľava Michal Faško a Patrik Iľko (obaja Žilina) sa radujú z gólu počas finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice. (Autor: TASR)
Sportnet|9. júl 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v štvrtok, 9. júla. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 9. júla

Futbal

  • 22:00 Francúzsko - Maroko, štvrťfinále semfinále na MS 2026

  • 16:00 Atletic Club d'Escaldes - FK Mornar Bar, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 18:00 FC Alaškert - FK Jelimaj Semej, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 18:00 FK Liepaja - FK Dečič Tuzi, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 18:00 FC Dila Gori - Virtus AC, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 18:00 FC Hegelmann - Paide Linnameeskond, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 18:00 Nomme Kalju FC - Linfield FC, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 19:00 Marsaxlokk FC - FC Pjunik Jerevan, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 19:00 Dinamo Minsk - FK Sileks Kratovo, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 19:00 Bohemians FC - St Joseph's FC, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 19:00 Velež Mostar - FC Milsami Orhei, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 19:15 FC Mondorf-les-Bains - Dinamo Tbilisi, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 19:30 Caernarfon Town FC - Levadia Tallinn, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 19:30 Europa FC - KF Škendija, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 20:00 Vllaznia Škodra - FC Mališeva, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 20:30 Glentoran FC - RFS Riga, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 20:45 Penybont FC - FC Santa Coloma, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 20:45 OFK Petrovac - FK Žalgiris Vilnius, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 20:45 NSÍ Runavik - Ħamrun Spartans FC, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 21:00 FK Sarajevo - FC Inter Turku, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 21:00 Stjarnan FC - Víkingur Gota, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy 
  • 21:00 Dinamo Tirana - FC Astana, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy

  • 18:00 Karabach Agdam - IF Vestri, prvý zápas 1. predkola Európskej ligy 
  • 19:00 Dynamo Kyjev - Universitatea Kluž, prvý zápas 1. predkola Európskej ligy 
  • 19:00 Šeriff Tiraspoľ - NK Aluminij Kidričevo, prvý zápas 1. predkola Európskej ligy  
  • 20:00 Hajduk Split - MŠK Žilina, prvý zápas 1. predkola Európskej ligy  
  • 20:00 CSKA Sofia - Derry City, prvý zápas 1. predkola Európskej ligy  
  • 20:00 FK Vojvodina Novi Sad - Ferencváros Budapešť, prvý zápas 1. predkola Európskej ligy  

Tenis

  • od 12:00 Wimbledon

Cyklistika

Zápasenie

  • 10:30 MEJ /účasť SR/

Jazdectvo

  • 09:00 CSIO 3* Šamorín

Plávanie

  • 09:30 MEJ /účasť SR/

Rýchlostná kanoistika

  • 15.00 dopoludňajší program, 3. kolo SP /účasť SR/ 
  • 19.00 popoludňajší program, 3. kolo SP /účasť SR/
TV program: štvrtok, 9. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 9. júl).
    MS vo futbale 2026: Program na dnes (štvrtok, 9. júl).
    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - štvrtok 9. júl (28. hrací deň)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Žilina v predkole Európskej ligy, Wimbledon a Tour de France. Športový program na dnes (9. júl)