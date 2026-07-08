Žilina v predkole Európskej ligy, Wimbledon a Tour de France. Športový program na dnes (9. júl)

Športový program na štvrtok, 9. júla
Futbal
- 22:00 Francúzsko - Maroko, štvrťfinále semfinále na MS 2026
- 16:00 Atletic Club d'Escaldes - FK Mornar Bar, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 FC Alaškert - FK Jelimaj Semej, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 FK Liepaja - FK Dečič Tuzi, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 FC Dila Gori - Virtus AC, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 FC Hegelmann - Paide Linnameeskond, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 Nomme Kalju FC - Linfield FC, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 Marsaxlokk FC - FC Pjunik Jerevan, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 Dinamo Minsk - FK Sileks Kratovo, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 Bohemians FC - St Joseph's FC, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 Velež Mostar - FC Milsami Orhei, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:15 FC Mondorf-les-Bains - Dinamo Tbilisi, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:30 Caernarfon Town FC - Levadia Tallinn, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 19:30 Europa FC - KF Škendija, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 20:00 Vllaznia Škodra - FC Mališeva, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 20:30 Glentoran FC - RFS Riga, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 20:45 Penybont FC - FC Santa Coloma, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 20:45 OFK Petrovac - FK Žalgiris Vilnius, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 20:45 NSÍ Runavik - Ħamrun Spartans FC, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 21:00 FK Sarajevo - FC Inter Turku, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 21:00 Stjarnan FC - Víkingur Gota, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 21:00 Dinamo Tirana - FC Astana, prvý zápas 1. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 Karabach Agdam - IF Vestri, prvý zápas 1. predkola Európskej ligy
- 19:00 Dynamo Kyjev - Universitatea Kluž, prvý zápas 1. predkola Európskej ligy
- 19:00 Šeriff Tiraspoľ - NK Aluminij Kidričevo, prvý zápas 1. predkola Európskej ligy
- 20:00 Hajduk Split - MŠK Žilina, prvý zápas 1. predkola Európskej ligy
- 20:00 CSKA Sofia - Derry City, prvý zápas 1. predkola Európskej ligy
- 20:00 FK Vojvodina Novi Sad - Ferencváros Budapešť, prvý zápas 1. predkola Európskej ligy
Tenis
- od 12:00 Wimbledon
Cyklistika
- 12:40 6. etapa: Pau – Gavarnie-Gèdre (186,2), Tour de France 2026
Zápasenie
- 10:30 MEJ /účasť SR/
Jazdectvo
- 09:00 CSIO 3* Šamorín
Plávanie
- 09:30 MEJ /účasť SR/
Rýchlostná kanoistika
- 15.00 dopoludňajší program, 3. kolo SP /účasť SR/
- 19.00 popoludňajší program, 3. kolo SP /účasť SR/
TV program: štvrtok, 9. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.