    Po 16 rokoch doviedol krajinu na MS. Paraguaj chce, aby tréner pokračoval

    Gustavo Alfaro
    Gustavo Alfaro (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. júl 2026 o 07:35
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    Dostal ponuku na zmluvu až do MS 2030.

    Gustavo Alfaro dostal ponuku pokračovať vo funkcii trénera paraguajskej futbalovej reprezentácie.

    Argentínsky kouč si vyžiadal čas na rozmyslenie, celú záležitosť chce prediskutovať so svojou rodinou.

    Na prebiehajúcich MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade postúpil Paraguaj do osemfinále, v ktorom prehral s Francúzskom 0:1. V šestnásťfinále „La Albirroja" senzačne vyradila Nemecko po rozstrele z 11 m.

    „Alfaro prevzal reprezentáciu v neľahkom období po neúspechu na Copa America 2024. Podarilo sa mu spraviť rekonštrukciu kádra a po 16 rokoch opäť dostať Paraguaj na majstrovstvá sveta.

    Vďaka nemu sa opäť vytvorilo silné puto medzi národným tímom a fanúšikmi, ktorí po vydarenom šampionáte prišli vo veľkom počte privítať hráčov na letisko v Asuncione.

    Chceme, aby Alfaro pokračoval vo svojej práci až do MS 2030. Je iba na ňom, ako sa rozhodne," uviedol pre juhoamerické médiá prezident Paraguajskej futbalovej federácie Robert Harrison.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Gustavo Alfaro
    Gustavo Alfaro
    Po 16 rokoch doviedol krajinu na MS. Paraguaj chce, aby tréner pokračoval
    dnes 07:35
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    Domov»MS vo futbale 2026»Po 16 rokoch doviedol krajinu na MS. Paraguaj chce, aby tréner pokračoval