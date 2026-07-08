    08.07.2026 14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý
    Olav Kooij
    Decathlon CMA CGM Team
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    Šialené manévre, sťažoval sa šprintér. Vyhral pretekár, ktorý pri Vingegaardovi nemal miesto

    Holanďan Olav Kooij oslavuje výhru v 5. etape Tour de France 2026.
    Fotogaléria (32)
    Holanďan Olav Kooij oslavuje výhru v 5. etape Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|8. júl 2026 o 21:10
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    Pokojná 5. etapa Tour sa v závere zmenila na chaos.

    Tímová časovka, demonštrácia sily Tadeja Pogačara aj víťazstvo z úniku. Úvodné dni Tour de France 2026 ponúkli fanúšikom pestrú paletu príbehov.

    Prvá skutočne jednoduchšia rovinatá etapa prišla na rad až v stredu. A keby niekto písal učebnicový scenár pre 158 kilometrov dlhú trasu z Lannemezanu do Pau, len ťažko by vymyslel niečo iné.

    Hneď po štarte sa vytvoril únik bez výraznejšieho náskoku, pelotón si situáciu strážil a všetko smerovalo k hektickému záveru. V ňom napokon bojovali o etapový vavrín najrýchlejší muži štartového poľa.

    Svoju premiérovú výhru na Tour si pripísal holandský šprintér Olav Kooij. V dlhom špurte dokázal predčiť aj najväčších favoritov Jaspera Philipsena či Tima Merliera. 

    Líder v žltom drese spadol

    „Dnes pôjdem do úniku," vyhlásil Baptiste Veistroffer pred štartom 5. etapy. Pretekár, ktorý v tejto sezóne strávil v únikoch na rôznych pretekoch viac než 1600 kilometrov, svoje slovo dodržal. 

    Okamžite po odmávaní začiatku vyštartoval z pelotónu, hoci sa k nemu nik nepridal.

    Francúzsky pretekár tímu Lotto–Intermarché prišiel na Tour ako pomocník šprintéra Arnauda De Lieho, no ten odstúpil už v 3. etape. 

    Veistroffer tak dostal od tímu voľnú ruku a pre belgické zoskupenie sa pri prvom možnom okamihu snažil prilákať pozornosť. 

    To sa mu nakoniec podarilo na dlhých 144 kilometrov. 

    „Počas celého dňa som si uvedomoval, aké veľké šťastie mám, že ako Francúz môžem zažiť niečo také. Nesmierne som si to užíval, celý čas som sa usmieval," vravel v cieli. 

    Francúz bol odmenený ziskom ocenenia pre najbojovnejšieho muža etapy. 

    Okrem Veistroffera počas inak nudného dňa zaujal ešte Jonas Vingegaard, ktorého nahnevaná reakcia na prítomnosť kamery počas technických problémov obletela sociálne siete. 

    VIDEO: Reakcia Jonasa Vingegaarda počas 5. etapy Tour de France 2026

    Keď sa pelotón zoradil a prešiel cez šprintérsku a horskú prémiu, všetci čakali na tradičný dojazd. 

    Ten narušil približne 5 km pred cieľom hromadný pád, pri ktorom sa ocitol aj držiteľ žltého dresu Torstein Traeen. Podľa televíznej grafiky zaostával o 20 sekúnd, no napokon mal v cieli rovnaký čas ako víťaz. 

    Traeen podľa dostupných informácií utrpel iba malé poranenie kolena. 

    „Keď je takýto jednoduchý deň, všetci sú v závere čerství a potom to býva chaotické. Videl som veľa jazdcov, ktorí predvádzali šialené manévre," opisoval záverečné kilometre jeden z favoritov etapy Biniam Girmay. 

    Vyhral najlepšie platený šprintér

    Olav Kooij patrí už v 24 rokoch medzi najrýchlejších mužov pelotónu, no na Tour nikdy nedostal priestor ukázať sa. 

    Dôvod je jednoduchý. Od svojich 19 rokov pôsobil v tíme Visma-Lease a Bike. V tom čase bol vôbec prvým tínedžerom, ktorému elitná stajňa ponúkla plnohodnotný kontrakt. 

    Fotogaléria z 5. etapy na Tour de France 2026
    The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    JB 8 Lannemezan - Cyklistický pelotón jazdí počas 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Lannemezan – Pau, dlhej 158,3 km vo francúzskom meste Lannemezan 8. júla 2026. FOTO TASR/AP The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - šport - cyklistika - Tour - de France - preteky - etapa - 5.
    JB 7 Lannemezan - Cyklistický pelotón jazdí počas 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Lannemezan – Pau, dlhej 158,3 km vo francúzskom meste Lannemezan 8. júla 2026. FOTO TASR/AP The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - šport - cyklistika - Tour - de France - preteky - etapa - 5.
    32 fotografií
    JB 6 Lannemezan - Nórsky cyklista Torstein Traeen v žltom drese vedúceho pretekára (vpravo) jazdí v pelotóne počas 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Lannemezan – Pau, dlhej 158,3 km vo francúzskom meste Lannemezan 8. júla 2026. FOTO TASR/AP Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, right, rides with the pack during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - šport - cyklistika - Tour - de France - preteky - etapa - 5.JB 4 Lannemezan - Cyklistický pelotón jazdí počas 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Lannemezan – Pau, dlhej 158,3 km vo francúzskom meste Lannemezan 8. júla 2026. FOTO TASR/AP The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - šport - cyklistika - Tour - de France - preteky - etapa - 5.JB 5 Lannemezan - Nórsky cyklista Torstein Traeen v žltom drese vedúceho pretekára (uprostred) jazdí v pelotóne počas 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Lannemezan – Pau, dlhej 158,3 km vo francúzskom meste Lannemezan 8. júla 2026. FOTO TASR/AP Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides with the pack during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - šport - cyklistika - Tour - de France - preteky - etapa - 5.The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators watch the start of the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spain's Alex Aranburu rides among team cars during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar arrives for the start of the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, third from left, rides with the pack during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wait for the start of the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey drinks water as he waits for the start of the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides with the pack during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey waits for the start of the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Torstein Traeen, wearing the overall leader's yellow jersey, center, rides with the pack during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)JB 34 Pau - Holandský cyklista Olav Kooij oslavuje v cieli po jeho víťazstve 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Lannemezan – Pau, dlhej 158,3 km vo francúzskom meste Pau 8. júla 2026. FOTO TASR/AP Netherland's Olav Kooij celebrates as he crosses the finish line to win the fifth stage of the Tour de France cycling race with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - šport - cyklistika - Tour - de France - preteky - etapa - 5. - víťazJB 35 Pau - Holandský cyklista Olav Kooij (vľavo) oslavuje v cieli po jeho víťazstve 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Lannemezan – Pau, dlhej 158,3 km vo francúzskom meste Pau 8. júla 2026. FOTO TASR/AP Netherland's Olav Kooij celebrates as he crosses the finish line to win the fifth stage of the Tour de France cycling race with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) - šport - cyklistika - Tour - de France - preteky - etapa - 5. - víťazJB 31 Pau - Holandský cyklista Olav Kooij oslavuje v cieli po jeho víťazstve 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Lannemezan – Pau, dlhej 158,3 km vo francúzskom meste Pau 8. júla 2026. FOTO TASR/AP Netherland's Olav Kooij celebrates as he crosses the finish line to win the fifth stage of the Tour de France cycling race with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - šport - cyklistika - Tour - de France - preteky - etapa - 5. - víťazFrance's Bruno Amirail rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Baptiste Veistroffer leads the race during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifth stage of the Tour de France cycling race over 158.3 kilometers (98.1 miles) with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Torstein Traeen wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after the fifth stage of the Tour de France cycling race with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab ElshamyNetherland's Olav Kooij celebrates on the podium after winning the fifth stage of the Tour de France cycling race with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Alex Baudin wearing the best climber's dotted jersey celebrates on the podium after the fifth stage of the Tour de France cycling race with start in Lannemezan and finish in Pau, France, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy

    Hoci Kooij dokázal vyhrávať na pretekoch nižších kategórii, Visma na Tour uprednostňovala súboj Vingegaarda o žltý dres a tomu podliehalo aj zloženie tímu. Na holandského pretekára nikdy nebolo miesto.

    Aj preto sa Kooij pred začiatkom aktuálnej sezóny rozhodol zmeniť dres a podpísal trojročný kontrakt s francúzskym tímom Decathlon CMA CGM ako ich hlavná šprintérska možnosť. 

    S ročným platom 3 milióny eur sa stal najlepšie plateným šprintérom v súčasnom pelotóne, jediný v top desiatke. 

    Lenže Kooij sa po príchode do nového tímu trápil s chorobou, pred Tour mal na konte iba 9 pretekových dní a v tíme Decathlon predbehol očakávania mladý pretekár na celkové poradie Paul Seixas. 

    Vedenie tímu uvažovalo, že prednosť dostane práve Seixas a väčšina pretekárov mu bude pomáhať. To by znamenalo, že Kooij ani v novom tíme nedostane príležitosť. 

    Holandský cyklista Olav Kooij oslavuje v cieli po jeho víťazstve 5. etapy na Tour de France 2026.
    Holandský cyklista Olav Kooij oslavuje v cieli po jeho víťazstve 5. etapy na Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    V máji ale nabral dobrú formu, vďaka ktorej sa napokon na Tour dostal.

    Hoci Decathlon sa bude sústrediť predovšetkým na výkon Seixasa, spolu s Kooijom do Francúzska pricestovali aj jeho dvaja pomocníci - Cees Bol a Daan Hoole.

    Kooij sa v hektickom závere 5. etapy musel nakoniec zaobísť aj bez nich. 

    Približne 250 metrov pred cieľom sa zodvihol a naštartoval svoje nohy. Vyhral o dve dĺžky bicykla, keď ťažil z najlepšej východiskovej pozície.

    VIDEO: Zostrihy 5. etapy Tour de France

    „Bol to jednoduchý deň, až do toho záveru. Je to prvý šprint na Tour, všetci boli nervózni. Našiel som si dobrú cestu, správne zadné koleso. Keď som videl cieľovú čiaru, len som sa snažil zabrať čo najviac," opisoval v cieli. 

    Keď preťal cieľovú pásku, vykríkol od radosti. Kooij vyhral pri prvej účasti na Tour v úplne prvej rovinatej etape. 

    „Čakal som na tento deň. Je skvelé, že sa mi podarilo využiť hneď prvú príležitosť. Znamná to pre mňa veľa, mal som ťažkú jar, ale dostal som sa na najvyššiu úroveň a nakoniec sa to podarilo," dodal. 

    Aj druhé miesto patrilo nováčikovi na Tour. Max Kanter (XDS Astana) mal pred cieľom veľmi dobrú podporu tímu, no nevyužil ju. 

    „Mal som dobré pocity. Olav (Kooij) ale predviedol veľmi dobrý šprint. Bol za mnou a keď vyštartoval, snažil som sa dostať ho háku, ale bol veľmi silný," uznal kvality súpera nemecký šprintér. 

    Vinou pádu sa do záverečného špurtu zapojilo oveľa menej jazdcov, ako to býva zvykom. Zo zadných pozícií útočnili aj najväčší favoriti. 

    „Bol som úplne na hrane, nebol to dobrý šprint. Bolo to hektické, ťažké, rýchle, ale ja som dnes jednoducho nemal nohy," priznal Phillipsen. 

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    Zelený dres si aj po 5. etape udržal dánsky pretekár Mads Pedersen, ktorý finišoval na siedmom mieste. Nemenilo sa ani poradie v celkovej klasifikácii. 

    Cyklistov vo štvrtok čaká úvodná horská skúška.

    Na trase z Pau do lyžiarskeho strediska Gavarnie-Gèdre nastúpajú až 4100 výškových metrov a prejdu aj cez ikonické stúpanie Col du Tourmalet. 

    Celkové poradia po 5. etape

    Žltý dres:

    1.

    NOR

    Torstein Traeen

    Uno-X Mobility

    16:32:07 h

    2.

    USA

    Sean Quinn

    EF Education EasyPost

    + 28 s

    3.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl - Trek

    + 3:50 min

    4.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    + 7:53 min

    5.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    + 7:53 min

    6.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin Premier Tech

    + 8:06 min

    7.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 8:16 min

    8.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 8:17 min

    9.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 8:20 min

    10.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 8:41 min

    Zelený dres:

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    143 b

    2.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    79 b

    3.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    77 b

    4.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    72 b

    5.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    70 b

    6.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    55 b

    7.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    55 b

    8.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl - Trek

    45 b

    9.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Visma Lease a Bike

    44 b

    10.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    39 b

    Bodkovaný dres:

    1.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    13 b

    2.

    NLD

    Alex Molenaar

    Caja Rural - Seguros RGA

    10 b

    3.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM

    9 b

    4.

    ESP

    Raúl García Pierna

    Movistar Team

    7 b

    5.

    ITA

    Marco Frigo

    NSN Cycling

    5 b

    6.

    SVN

    Jan Tratnik

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    5 b

    7.

    USA

    Brandon McNulty

    UAE Emirates - XRG

    4 b

    8.

    BEL

    Vlad Van Mechelen

    Bahrain - Victorious

    4 b

    9.

    SVN

    Tadej Pogačar 

    UAE Emirates - XRG

    3 b

    10.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl - Trek

    3 b

    Biely dres:

    1.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl - Trek

    16:35:57 h

    2.

    BEL

    Ramses Debruyne

    Alpecin - Premier Tech

    + 4:16 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 4:27 min

    4.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 4:30 min

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 4:51 min

    6.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 5:12 min

    7.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 6:18 min

    8.

    BEL

    Lennert van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 6:23 min

    9.

    BEL

    Cian Uijtdebroeks

    Movistar Team

    + 7:27 min

    10.

    ESP

    Raúl García Pierna

    Movistar Team

    + 7:44 min

    Tímová klasifikácia:

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    49:32:02 h

    2.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 19:26 min

    3.

    USA

    EF Education EasyPost

    + 23:59 min

    4.

    ESP

    Movistar Team

    + 26:19 min

    5.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 32:47 min

    6:

    GBR

    Netcompany INEOS

    + 33:21 min

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    Holanďan Olav Kooij oslavuje výhru v 5. etape Tour de France 2026.
    Holanďan Olav Kooij oslavuje výhru v 5. etape Tour de France 2026.
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    Holanďan Olav Kooij oslavuje výhru v 5. etape Tour de France 2026.
    Holanďan Olav Kooij oslavuje výhru v 5. etape Tour de France 2026.
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