Šialené manévre, sťažoval sa šprintér. Vyhral pretekár, ktorý pri Vingegaardovi nemal miesto

Tímová časovka, demonštrácia sily Tadeja Pogačara aj víťazstvo z úniku. Úvodné dni Tour de France 2026 ponúkli fanúšikom pestrú paletu príbehov.
Prvá skutočne jednoduchšia rovinatá etapa prišla na rad až v stredu. A keby niekto písal učebnicový scenár pre 158 kilometrov dlhú trasu z Lannemezanu do Pau, len ťažko by vymyslel niečo iné.
Hneď po štarte sa vytvoril únik bez výraznejšieho náskoku, pelotón si situáciu strážil a všetko smerovalo k hektickému záveru. V ňom napokon bojovali o etapový vavrín najrýchlejší muži štartového poľa.
Svoju premiérovú výhru na Tour si pripísal holandský šprintér Olav Kooij. V dlhom špurte dokázal predčiť aj najväčších favoritov Jaspera Philipsena či Tima Merliera.
Líder v žltom drese spadol
„Dnes pôjdem do úniku," vyhlásil Baptiste Veistroffer pred štartom 5. etapy. Pretekár, ktorý v tejto sezóne strávil v únikoch na rôznych pretekoch viac než 1600 kilometrov, svoje slovo dodržal.
Okamžite po odmávaní začiatku vyštartoval z pelotónu, hoci sa k nemu nik nepridal.
Francúzsky pretekár tímu Lotto–Intermarché prišiel na Tour ako pomocník šprintéra Arnauda De Lieho, no ten odstúpil už v 3. etape.
Veistroffer tak dostal od tímu voľnú ruku a pre belgické zoskupenie sa pri prvom možnom okamihu snažil prilákať pozornosť.
To sa mu nakoniec podarilo na dlhých 144 kilometrov.
„Počas celého dňa som si uvedomoval, aké veľké šťastie mám, že ako Francúz môžem zažiť niečo také. Nesmierne som si to užíval, celý čas som sa usmieval," vravel v cieli.
Francúz bol odmenený ziskom ocenenia pre najbojovnejšieho muža etapy.
Okrem Veistroffera počas inak nudného dňa zaujal ešte Jonas Vingegaard, ktorého nahnevaná reakcia na prítomnosť kamery počas technických problémov obletela sociálne siete.
VIDEO: Reakcia Jonasa Vingegaarda počas 5. etapy Tour de France 2026
Keď sa pelotón zoradil a prešiel cez šprintérsku a horskú prémiu, všetci čakali na tradičný dojazd.
Ten narušil približne 5 km pred cieľom hromadný pád, pri ktorom sa ocitol aj držiteľ žltého dresu Torstein Traeen. Podľa televíznej grafiky zaostával o 20 sekúnd, no napokon mal v cieli rovnaký čas ako víťaz.
Traeen podľa dostupných informácií utrpel iba malé poranenie kolena.
„Keď je takýto jednoduchý deň, všetci sú v závere čerství a potom to býva chaotické. Videl som veľa jazdcov, ktorí predvádzali šialené manévre," opisoval záverečné kilometre jeden z favoritov etapy Biniam Girmay.
Vyhral najlepšie platený šprintér
Olav Kooij patrí už v 24 rokoch medzi najrýchlejších mužov pelotónu, no na Tour nikdy nedostal priestor ukázať sa.
Dôvod je jednoduchý. Od svojich 19 rokov pôsobil v tíme Visma-Lease a Bike. V tom čase bol vôbec prvým tínedžerom, ktorému elitná stajňa ponúkla plnohodnotný kontrakt.
Hoci Kooij dokázal vyhrávať na pretekoch nižších kategórii, Visma na Tour uprednostňovala súboj Vingegaarda o žltý dres a tomu podliehalo aj zloženie tímu. Na holandského pretekára nikdy nebolo miesto.
Aj preto sa Kooij pred začiatkom aktuálnej sezóny rozhodol zmeniť dres a podpísal trojročný kontrakt s francúzskym tímom Decathlon CMA CGM ako ich hlavná šprintérska možnosť.
S ročným platom 3 milióny eur sa stal najlepšie plateným šprintérom v súčasnom pelotóne, jediný v top desiatke.
Lenže Kooij sa po príchode do nového tímu trápil s chorobou, pred Tour mal na konte iba 9 pretekových dní a v tíme Decathlon predbehol očakávania mladý pretekár na celkové poradie Paul Seixas.
Vedenie tímu uvažovalo, že prednosť dostane práve Seixas a väčšina pretekárov mu bude pomáhať. To by znamenalo, že Kooij ani v novom tíme nedostane príležitosť.
V máji ale nabral dobrú formu, vďaka ktorej sa napokon na Tour dostal.
Hoci Decathlon sa bude sústrediť predovšetkým na výkon Seixasa, spolu s Kooijom do Francúzska pricestovali aj jeho dvaja pomocníci - Cees Bol a Daan Hoole.
Kooij sa v hektickom závere 5. etapy musel nakoniec zaobísť aj bez nich.
Približne 250 metrov pred cieľom sa zodvihol a naštartoval svoje nohy. Vyhral o dve dĺžky bicykla, keď ťažil z najlepšej východiskovej pozície.
VIDEO: Zostrihy 5. etapy Tour de France
„Bol to jednoduchý deň, až do toho záveru. Je to prvý šprint na Tour, všetci boli nervózni. Našiel som si dobrú cestu, správne zadné koleso. Keď som videl cieľovú čiaru, len som sa snažil zabrať čo najviac," opisoval v cieli.
Keď preťal cieľovú pásku, vykríkol od radosti. Kooij vyhral pri prvej účasti na Tour v úplne prvej rovinatej etape.
„Čakal som na tento deň. Je skvelé, že sa mi podarilo využiť hneď prvú príležitosť. Znamná to pre mňa veľa, mal som ťažkú jar, ale dostal som sa na najvyššiu úroveň a nakoniec sa to podarilo," dodal.
Aj druhé miesto patrilo nováčikovi na Tour. Max Kanter (XDS Astana) mal pred cieľom veľmi dobrú podporu tímu, no nevyužil ju.
„Mal som dobré pocity. Olav (Kooij) ale predviedol veľmi dobrý šprint. Bol za mnou a keď vyštartoval, snažil som sa dostať ho háku, ale bol veľmi silný," uznal kvality súpera nemecký šprintér.
Vinou pádu sa do záverečného špurtu zapojilo oveľa menej jazdcov, ako to býva zvykom. Zo zadných pozícií útočnili aj najväčší favoriti.
„Bol som úplne na hrane, nebol to dobrý šprint. Bolo to hektické, ťažké, rýchle, ale ja som dnes jednoducho nemal nohy," priznal Phillipsen.
Zelený dres si aj po 5. etape udržal dánsky pretekár Mads Pedersen, ktorý finišoval na siedmom mieste. Nemenilo sa ani poradie v celkovej klasifikácii.
Cyklistov vo štvrtok čaká úvodná horská skúška.
Na trase z Pau do lyžiarskeho strediska Gavarnie-Gèdre nastúpajú až 4100 výškových metrov a prejdu aj cez ikonické stúpanie Col du Tourmalet.
Celkové poradia po 5. etape
Žltý dres:
1.
Torstein Traeen
Uno-X Mobility
16:32:07 h
2.
Sean Quinn
EF Education EasyPost
+ 28 s
3.
Mathias Vacek
Lidl - Trek
+ 3:50 min
4.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
+ 7:53 min
5.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
+ 7:53 min
6.
Ramses Debruyne
Alpecin Premier Tech
+ 8:06 min
7.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 8:16 min
8.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 8:17 min
9.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 8:20 min
10.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 8:41 min
Zelený dres:
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
143 b
2.
Biniam Girmay
NSN Cycling
79 b
3.
Max Kanter
XDS Astana
77 b
4.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
72 b
5.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
70 b
6.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
55 b
7.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
55 b
8.
Quinn Simmons
Lidl - Trek
45 b
9.
Jonas Vingegaard
Visma Lease a Bike
44 b
10.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
39 b
Bodkovaný dres:
1.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
13 b
2.
Alex Molenaar
Caja Rural - Seguros RGA
10 b
3.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM
9 b
4.
Raúl García Pierna
Movistar Team
7 b
5.
Marco Frigo
NSN Cycling
5 b
6.
Jan Tratnik
Red Bull - Bora - Hansgrohe
5 b
7.
Brandon McNulty
UAE Emirates - XRG
4 b
8.
Vlad Van Mechelen
Bahrain - Victorious
4 b
9.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
3 b
10.
Mathias Vacek
Lidl - Trek
3 b
Biely dres:
1.
Mathias Vacek
Lidl - Trek
16:35:57 h
2.
Ramses Debruyne
Alpecin - Premier Tech
+ 4:16 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 4:27 min
4.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 4:30 min
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 4:51 min
6.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 5:12 min
7.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 6:18 min
8.
Lennert van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 6:23 min
9.
Cian Uijtdebroeks
Movistar Team
+ 7:27 min
10.
Raúl García Pierna
Movistar Team
+ 7:44 min
Tímová klasifikácia:
1.
Lidl - Trek
49:32:02 h
2.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 19:26 min
3.
EF Education EasyPost
+ 23:59 min
4.
Movistar Team
+ 26:19 min
5.
UAE Emirates - XRG
+ 32:47 min
6:
Netcompany INEOS
+ 33:21 min