Radosť z postupu sa zmenila na tragédiu. Pri oslavách v Argentíne zahynul človek

Počas spontánnych osláv postupu Argentíny do štvrťfinále futbalových MS 2026 zahynul jeden človek, informovali v stredu miestne médiá.
Po utorkovom víťazstve „Albicelestes“ 3:2 nad Egyptom po obrate v záverečných minútach utrpel 46-ročný muž v meste Canuelas, približne 60 kilometrov južne od Buenos Aires, smrteľné zranenie hlavy po zásahu kameňom.
Muž okamžite stratil vedomie a následkom ťažkého poranenia lebky zomrel ešte počas prevozu sanitkou.
Po preskúmaní záznamov z bezpečnostných kamier polícia zadržala 20-ročného podozrivého, informovala agentúra DPA.
Na sociálnych sieťach sa neskôr objavilo video zachytávajúce muža krátko pred jeho smrťou.
Zabalený do argentínskej vlajky v ňom rozpráva o svojich dojmoch zo sledovania zápasu v televízii. „Nikdy sme neprestali veriť,“ povedal vo videu.
V Buenos Aires polícia zadržala 19 ľudí v okolí známeho mestského Obelisku, kde oslavy prerástli do výtržností.
V severozápadnom meste San Miguel de Tucuman zas podľa miestnych médií vypukli strety medzi fanúšikmi a políciou.
Bezpečnostné zložky použili na vypratanie centra mesta gumené projektily. Podľa správ bolo zadržaných päť osôb a dvaja policajti utrpeli zranenia.