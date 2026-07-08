    Radosť z postupu sa zmenila na tragédiu. Pri oslavách v Argentíne zahynul človek

    Fanúšikovia Argentíny
    Fanúšikovia Argentíny (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. júl 2026 o 19:14
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    Polícia zadržala 20-ročného podozrivého po preskúmaní záberov z bezpečnostných kamier v meste Canuelas.

    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    3 - 2
    0:1
    Egypt
    Egypt

    Počas spontánnych osláv postupu Argentíny do štvrťfinále futbalových MS 2026 zahynul jeden človek, informovali v stredu miestne médiá.

    Po utorkovom víťazstve „Albicelestes“ 3:2 nad Egyptom po obrate v záverečných minútach utrpel 46-ročný muž v meste Canuelas, približne 60 kilometrov južne od Buenos Aires, smrteľné zranenie hlavy po zásahu kameňom.

    Muž okamžite stratil vedomie a následkom ťažkého poranenia lebky zomrel ešte počas prevozu sanitkou.

    Po preskúmaní záznamov z bezpečnostných kamier polícia zadržala 20-ročného podozrivého, informovala agentúra DPA.

    Na sociálnych sieťach sa neskôr objavilo video zachytávajúce muža krátko pred jeho smrťou.

    Zabalený do argentínskej vlajky v ňom rozpráva o svojich dojmoch zo sledovania zápasu v televízii. „Nikdy sme neprestali veriť,“ povedal vo videu.

    V Buenos Aires polícia zadržala 19 ľudí v okolí známeho mestského Obelisku, kde oslavy prerástli do výtržností.

    V severozápadnom meste San Miguel de Tucuman zas podľa miestnych médií vypukli strety medzi fanúšikmi a políciou.

    Bezpečnostné zložky použili na vypratanie centra mesta gumené projektily. Podľa správ bolo zadržaných päť osôb a dvaja policajti utrpeli zranenia.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
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    Švajčiarsko
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    MS vo futbale 2026

    Fanúšikovia Argentíny
    Fanúšikovia Argentíny
    Radosť z postupu sa zmenila na tragédiu. Pri oslavách v Argentíne zahynul človek
    dnes 19:14
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