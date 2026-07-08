    08.07.2026 14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    sport-ground-additional-data
    rovinatý
    Profil etapyOnline prenos

    ONLINE: 5. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    5. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne streda? Sledujte preteky LIVE.
    5. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne streda? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|8. júl 2026 o 11:15
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 5. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú piatou etapou.

    Prvýkrát sa dostanú k slovu aj najrýchlejší muži pelotónu. Na trati je jedna horská prémia, niekoľko nekategorizovaných stúpaní, no tie by nemali zabrániť prvému hromadnému dojazdu tohtoročnej Tour.

    Kde sledovať Tour de France 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 5. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, streda, výsledky)

    Tour de France  2026
    08.07.2026 o 14:15
    5. etapa: Lannemezan – Pau
    Plánovaný
    Prenos
    Pořadí Tour de France po 4. etapě (žlutý trikot):

    1. Torstein Træen (NOR) Uno-X Mobility 13:02:46
    2. Sean Quinn (USA) EF Education – EasyPost +0
    3. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +3:50
    4. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates-XRG +7:53
    5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +7:53
    6. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin – Premier Tech +8:06
    7. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull- BORA – Hansgrohe +8:16
    8. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates-XRG +8:17
    9. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +8:20
    10. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +8:41
    ---
    109. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +46:14
    158. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:10:14
    Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):

    1. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 13:06:36
    2. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin – Premier Tech +4:16
    3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates-XRG +4:27
    4. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +4:30
    5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +4:51
    ---
    36. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:06:24
    Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 103
    2. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates-XRG 55
    3. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 44
    4. Quinn Simmons (USA) Lidl-Trek 42
    5. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates-XRG 39
    ---
    22. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 16
    Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):

    1. Alex Baudin (FRA) EF Education – EasyPost 12
    4. Alex Molenaar (NED) Caja Rural – Seguros RGA 10
    2. Nicolas Prodhomme (FRA) Decathlon CMA CGM 9
    3. Raúl García (ESP) Movistar 7
    5. Jan Tratnik (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe 5
    ---
    10. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
    Pořadí týmů:

    1. Lidl-Trek 39:04:13
    2. Red Bull – BORA – hansgrohe +19:12
    3. EF Education – EasyPost +21:48
    4. Movistar +26:05
    5. UAE Emirates XRG +32:33
    Etapa startuje v Lannemezanu v nadmořské výšce 592 metrů. Prvních 60 kilometrů trať zvolna klesá do údolí, prostřední část etapy je rovinatá a až v závěrečné čtvrtině po sprinterské prémii ve Vic-en-Bigorre 45 km před cílem čeká cyklisty krátce po sobě několik přejezdů ostře zařezaných údolí pyrenejských říček s prudkými, ale krátkými výšlapy, z nichž to poslední v Baleix určili pořadatelé 25,6 km před cílem za jedinou vrchařskou prémii dne (3. kategorie, 1 km, sklon 8,8 %). Závěrečných 12 km už vede stále mírně dolů a v tomto úseku si již mohou sprinterské stáje chystat pozice pro hromadný dojezd do Pau.
    Pátá etapa Tour de France patří k těm nejlehčím a je jako dělaná pro hromadný spurt. Měří pouhých 158,3 km, cyklisté si v ní užijí více klesání než výšlapů a mezi náročnějšími zkouškami se neočekává žádný výraznější dopad na celkové pořadí, o to zajímavější ale bude taktický souboj sprinterských stájí o etapový primát.
    V bílém dresu do ní odstartuje český cyklista Mathias Vacek, který byl součástí včerejšího úniku, jenž přesypal i celkové pořadí a oblékl do žlutého trikotu Nora Torsteina Træena ze stáje Bahrain Victorious. Vackovi dokonce patří jako jen tak mimochodem coby rozjížděči finálního spurtu pro vítěze etapy Madse Pedersena lichotivé třetí místo o čtyři minuty před největšími favority Pogačarem a Vingegaardem, ti si včera spíše hlídali jeden druhého a únik je v takto rané fázi Tour nijak nevyvedl z klidu.
    Lidl-Trek bude mít ambice i dnes, ovšem největšími favority budou belgičtí sprinteři Jasper Philipsen v dresu Alpecin-Deceuninck a Tim Merlier ze Soudal Quick-Stepu, případně Nizozemec Olav Kooij z Vismy a samozřejmě nejlepší Afričan, Eritrejec Biniam Girmay z Intermarché–Wanty.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:15.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    08.07.2026
    14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    09.07.2026
    12:25
    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
    hornatý
    hornatý
    10.07.2026
    13:15
    7. etapa
    Hagetmau > Bordeaux
    175,1 km
    hornatý
    hornatý
    11.07.2026
    13:15
    8. etapa
    Perigueux > Bergerac
    180,4 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    5. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne streda? Sledujte preteky LIVE.online
    5. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne streda? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 5. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 11:15
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    5. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne streda? Sledujte preteky LIVE.online
    5. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne streda? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 5. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 11:15
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