ONLINE: 5. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú piatou etapou.
Prvýkrát sa dostanú k slovu aj najrýchlejší muži pelotónu. Na trati je jedna horská prémia, niekoľko nekategorizovaných stúpaní, no tie by nemali zabrániť prvému hromadnému dojazdu tohtoročnej Tour.
Kde sledovať Tour de France 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 5. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, streda, výsledky)
Tour de France 2026
08.07.2026 o 14:15
5. etapa: Lannemezan – Pau
Plánovaný
Prenos
Pořadí Tour de France po 4. etapě (žlutý trikot):
1. Torstein Træen (NOR) Uno-X Mobility 13:02:46
2. Sean Quinn (USA) EF Education – EasyPost +0
3. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +3:50
4. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates-XRG +7:53
5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +7:53
6. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin – Premier Tech +8:06
7. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull- BORA – Hansgrohe +8:16
8. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates-XRG +8:17
9. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +8:20
10. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +8:41
---
109. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +46:14
158. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:10:14
1. Torstein Træen (NOR) Uno-X Mobility 13:02:46
2. Sean Quinn (USA) EF Education – EasyPost +0
3. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek +3:50
4. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates-XRG +7:53
5. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike +7:53
6. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin – Premier Tech +8:06
7. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull- BORA – Hansgrohe +8:16
8. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates-XRG +8:17
9. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +8:20
10. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +8:41
---
109. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +46:14
158. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:10:14
Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):
1. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 13:06:36
2. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin – Premier Tech +4:16
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates-XRG +4:27
4. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +4:30
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +4:51
---
36. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:06:24
1. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 13:06:36
2. Ramses Debruyne (BEL) Alpecin – Premier Tech +4:16
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates-XRG +4:27
4. Juan Ayuso (ESP) Lidl-Trek +4:30
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +4:51
---
36. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +1:06:24
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 103
2. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates-XRG 55
3. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 44
4. Quinn Simmons (USA) Lidl-Trek 42
5. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates-XRG 39
---
22. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 16
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 103
2. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates-XRG 55
3. Jonas Vingegaard (DEN) Visma-Lease a Bike 44
4. Quinn Simmons (USA) Lidl-Trek 42
5. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates-XRG 39
---
22. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 16
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):
1. Alex Baudin (FRA) EF Education – EasyPost 12
4. Alex Molenaar (NED) Caja Rural – Seguros RGA 10
2. Nicolas Prodhomme (FRA) Decathlon CMA CGM 9
3. Raúl García (ESP) Movistar 7
5. Jan Tratnik (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe 5
---
10. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
1. Alex Baudin (FRA) EF Education – EasyPost 12
4. Alex Molenaar (NED) Caja Rural – Seguros RGA 10
2. Nicolas Prodhomme (FRA) Decathlon CMA CGM 9
3. Raúl García (ESP) Movistar 7
5. Jan Tratnik (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe 5
---
10. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 3
Pořadí týmů:
1. Lidl-Trek 39:04:13
2. Red Bull – BORA – hansgrohe +19:12
3. EF Education – EasyPost +21:48
4. Movistar +26:05
5. UAE Emirates XRG +32:33
1. Lidl-Trek 39:04:13
2. Red Bull – BORA – hansgrohe +19:12
3. EF Education – EasyPost +21:48
4. Movistar +26:05
5. UAE Emirates XRG +32:33
Etapa startuje v Lannemezanu v nadmořské výšce 592 metrů. Prvních 60 kilometrů trať zvolna klesá do údolí, prostřední část etapy je rovinatá a až v závěrečné čtvrtině po sprinterské prémii ve Vic-en-Bigorre 45 km před cílem čeká cyklisty krátce po sobě několik přejezdů ostře zařezaných údolí pyrenejských říček s prudkými, ale krátkými výšlapy, z nichž to poslední v Baleix určili pořadatelé 25,6 km před cílem za jedinou vrchařskou prémii dne (3. kategorie, 1 km, sklon 8,8 %). Závěrečných 12 km už vede stále mírně dolů a v tomto úseku si již mohou sprinterské stáje chystat pozice pro hromadný dojezd do Pau.
Pátá etapa Tour de France patří k těm nejlehčím a je jako dělaná pro hromadný spurt. Měří pouhých 158,3 km, cyklisté si v ní užijí více klesání než výšlapů a mezi náročnějšími zkouškami se neočekává žádný výraznější dopad na celkové pořadí, o to zajímavější ale bude taktický souboj sprinterských stájí o etapový primát.
V bílém dresu do ní odstartuje český cyklista Mathias Vacek, který byl součástí včerejšího úniku, jenž přesypal i celkové pořadí a oblékl do žlutého trikotu Nora Torsteina Træena ze stáje Bahrain Victorious. Vackovi dokonce patří jako jen tak mimochodem coby rozjížděči finálního spurtu pro vítěze etapy Madse Pedersena lichotivé třetí místo o čtyři minuty před největšími favority Pogačarem a Vingegaardem, ti si včera spíše hlídali jeden druhého a únik je v takto rané fázi Tour nijak nevyvedl z klidu.
Lidl-Trek bude mít ambice i dnes, ovšem největšími favority budou belgičtí sprinteři Jasper Philipsen v dresu Alpecin-Deceuninck a Tim Merlier ze Soudal Quick-Stepu, případně Nizozemec Olav Kooij z Vismy a samozřejmě nejlepší Afričan, Eritrejec Biniam Girmay z Intermarché–Wanty.
V bílém dresu do ní odstartuje český cyklista Mathias Vacek, který byl součástí včerejšího úniku, jenž přesypal i celkové pořadí a oblékl do žlutého trikotu Nora Torsteina Træena ze stáje Bahrain Victorious. Vackovi dokonce patří jako jen tak mimochodem coby rozjížděči finálního spurtu pro vítěze etapy Madse Pedersena lichotivé třetí místo o čtyři minuty před největšími favority Pogačarem a Vingegaardem, ti si včera spíše hlídali jeden druhého a únik je v takto rané fázi Tour nijak nevyvedl z klidu.
Lidl-Trek bude mít ambice i dnes, ovšem největšími favority budou belgičtí sprinteři Jasper Philipsen v dresu Alpecin-Deceuninck a Tim Merlier ze Soudal Quick-Stepu, případně Nizozemec Olav Kooij z Vismy a samozřejmě nejlepší Afričan, Eritrejec Biniam Girmay z Intermarché–Wanty.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:15.