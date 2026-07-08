Tréner Maroka pred štvrťfinále: Rozhodnutie o štarte opory padne po konzultácii s lekármi

Marocký futbalový reprezentant Ismael Saibari by mal podľa tamojších médií nastúpiť vo štvrťfinálovom zápase „Levov z Atlasu“ na MS proti Francúzsku (9. júla o 22.00 SELČ).
Nová posila Bayernu Mníchov nedohrala osemfinálový duel s Kanadou (3:0) pre zranenie.
Podľa marockého denníka Almountakhab utrpel Saibari mierne natiahnutie svalu.
O jeho účasti v boji o druhé semifinále na svetovom šampionáte za sebou sa rozhodne po konzultácii 25-ročného útočníka s lekármi.
Saibari podáva na turnaji kvalitné výkony, ku ktorým pridal aj tri góly.
Počas šampionátu prestúpil z holandského PSV Eindhoven do tímu majstra nemeckej Bundesligy, pripomenula agentúra DPA.