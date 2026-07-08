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    Tréner Maroka pred štvrťfinále: Rozhodnutie o štarte opory padne po konzultácii s lekármi

    Ismael Saibari.
    Ismael Saibari. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. júl 2026 o 16:52
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    Útočník stihol počas šampionátu nielen tri góly, ale aj prestup z PSV Eindhoven do Bayernu Mníchov.

    Marocký futbalový reprezentant Ismael Saibari by mal podľa tamojších médií nastúpiť vo štvrťfinálovom zápase „Levov z Atlasu“ na MS proti Francúzsku (9. júla o 22.00 SELČ).

    Nová posila Bayernu Mníchov nedohrala osemfinálový duel s Kanadou (3:0) pre zranenie.

    Podľa marockého denníka Almountakhab utrpel Saibari mierne natiahnutie svalu.

    O jeho účasti v boji o druhé semifinále na svetovom šampionáte za sebou sa rozhodne po konzultácii 25-ročného útočníka s lekármi.

    Saibari podáva na turnaji kvalitné výkony, ku ktorým pridal aj tri góly.

    Počas šampionátu prestúpil z holandského PSV Eindhoven do tímu majstra nemeckej Bundesligy, pripomenula agentúra DPA.

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    2
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    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
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    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
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    0
    Štvrťfinále
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    FRA
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    ESP
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ismael Saibari.
    Ismael Saibari.
    Tréner Maroka pred štvrťfinále: Rozhodnutie o štarte opory padne po konzultácii s lekármi
    dnes 16:52
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ismael Saibari.
    Ismael Saibari.
    Tréner Maroka pred štvrťfinále: Rozhodnutie o štarte opory padne po konzultácii s lekármi
    dnes 16:52
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