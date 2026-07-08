Egypt po prehre s Argentínou podal stažnosť na FIFA. Chce vyradenie rozhodcu a jeho tímu

Egyptský futbalový zväz (EFA) podal po prehre s Argentínou (2:3) v osemfinále MS oficiálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA).
„Faraóni“ žiadajú prešetrenie výkonu rozhodcovského tímu na čele s francúzskym arbitrom Francoisom Letexierom a jeho vylúčenie zo zvyšku turnaja.
Úradujúci majstri sveta prehrávali ešte v 78. minúte o dva góly, no v závere duel otočili a zvíťazili 3:2. Egypťania tvrdia, že rozhodcovia výsledok výrazne ovplyvnili.
Za kľúčový moment označili situáciu z druhého polčasu, keď za stavu 1:0 VAR neuznal gól Mostafu Zica, predchádzal mu totiž faul Marwana Attiu na Lisandra Martineza na egyptskej polovici.
EFA tiež uviedol, že krátko pred víťazným gólom Argentíny mal rozhodca odpískať pokutový kop po zákroku Alexisa Mac Allistera na Mohameda Salaha.
„Prezident EFA Hany Abo Rida podal sťažnosť na FIFA a žiada vyšetrovanie francúzskeho rozhodcu Francoisa Letexiera po závažných chybách rozhodcovského tímu a dvojakom metri, ktoré spôsobili prehru egyptského tímu a koniec na majstrovstvách sveta,“ citovala z vyhlásenia zväzu britská BBC.
Rozhodcovia podľa EFA urobili „očividné chyby“ a pri niektorých sporných momentoch „trvali na tom, že si nepozrú zábery“.
VIDEO: Neuznaný gól Egyptu
Tréner Egypta Hossam Hassan po stretnutí hovoril o nespravodlivosti. „Zaobchádzali s nami nefér a utrpeli sme krivdu. Možno chceli udržať v súťaži majstra sveta.
Možno chceli, aby Messi zostal v hre,“ povedal Hassan a dodal, že po návrate do Káhiry už nebude sledovať ďalšie zápasy šampionátu.
Ostro reagoval aj Zico, ktorému rozhodcovia neuznali gól: „Rozhodca bol skutočne nespravodlivý. Nespravodlivosť bola jasná. Je zjavné, že tento turnaj je zmanipulovaný.“
Egypt dosiahol na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku svoj historický najlepší výsledok na MS. Pred začiatkom tohtoročného „mundialu“ nemal na konte ani jedno víťazstvo.
Argentína si vo štvrťfinále zmeria sily so Švajčiarskom, ktoré zdolalo Kolumbiu v jedenástkovom rozstrele.