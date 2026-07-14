Nóri oslavovali vo veľkom. Futbalistov po návrate z MS vítalo viac ako sto tisíc ľudí

Nórskych futbalistov po návrate z majstrovstiev sveta, kde postupom do štvrťfinále dosiahli historický úspech, vítalo v Osle viac ako 100 000 fanúšikov.
Reprezentáciu severskej krajiny, ktorá v boji o postup do semifinále podľahla 1:2 v predĺžení Anglicka, vo svojom paláci v pondelok večer prijal kráľ Harald V.
Davy fanúšikov zaplnili námestie pred kráľovským palácom. Tím po audiencii u panovníka vyšiel von, aby za dohľadu kráľovskej stráže pozdravil svojich priaznivcov. Záveru osláv sa už nezúčastnila najväčšia hviezda tímu Erling Haaland.
Hviezdny útočník tak chýbal pri poslednom vikingskom veslovaní, ktoré sa stalo ikonickou oslavou nórskych úspechov na MS. Tentoraz s futbalistami "veslovali" tisícky fanúšikov, rytmus pri bubne udával korunný princ Haakon.
"Erling a Sander (Berge) museli chytiť lietadlo, pretože náš let z USA mal štyri hodiny meškania," vysvetlil tréner Neustále Solbakken.
Väčšina jeho zverencov sa chystala na spanilú jazdu ulicami nórskej metropoly v autobuse s otvorenou strechou. Prejazd nebol hladký, na chvíľu ho zastavil kábel, ktorý visel príliš nízko a prekážal autobusu.
Bolo to ironické, pretože tréner Solbakken sa po prehre s Anglickom sťažoval, že sa pred vyrovnávajúcim gólom Judea Bellinghama lopta dotkla kábla, ktorý držal kameru. FIFA to opakovane poprela.
Hráči na hornom poschodí dvojposchodového autobusu si museli sadnúť, vozidlo potom mohlo prejsť a po niekoľkých hodinách dorazil autobus na námestie pred radnicu v Osle, kde ešte vydržali desaťtisíce trpezlivých fanúšikov.
Nadšenie priaznivcov prekvapilo aj samotných hráčov. "Nemyslím si, že si ktokoľvek mohol takéto niečo predstaviť. Podpora, ktorú sme dostávali v USA a tu doma v Nórsku, predčila všetky očakávania. Toto je absolútne neuveriteľné vidieť, "rozplýval sa kapitán Martin Odegaard.