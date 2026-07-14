    Nóri oslavovali vo veľkom. Futbalistov po návrate z MS vítalo viac ako sto tisíc ľudí

    Fanúšikovia Nórska vítajú futbalový tím po návrate z MS
    Fanúšikovia Nórska vítajú futbalový tím po návrate z MS (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
    ČTK|14. júl 2026 o 08:27
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    Reprezentantov najprv prijal kráľ Harald V.

    Nórskych futbalistov po návrate z majstrovstiev sveta, kde postupom do štvrťfinále dosiahli historický úspech, vítalo v Osle viac ako 100 000 fanúšikov.

    Reprezentáciu severskej krajiny, ktorá v boji o postup do semifinále podľahla 1:2 v predĺžení Anglicka, vo svojom paláci v pondelok večer prijal kráľ Harald V.

    Davy fanúšikov zaplnili námestie pred kráľovským palácom. Tím po audiencii u panovníka vyšiel von, aby za dohľadu kráľovskej stráže pozdravil svojich priaznivcov. Záveru osláv sa už nezúčastnila najväčšia hviezda tímu Erling Haaland.

    Hviezdny útočník tak chýbal pri poslednom vikingskom veslovaní, ktoré sa stalo ikonickou oslavou nórskych úspechov na MS. Tentoraz s futbalistami "veslovali" tisícky fanúšikov, rytmus pri bubne udával korunný princ Haakon.

    Erling Haaland.
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    "Erling a Sander (Berge) museli chytiť lietadlo, pretože náš let z USA mal štyri hodiny meškania," vysvetlil tréner Neustále Solbakken.

    Väčšina jeho zverencov sa chystala na spanilú jazdu ulicami nórskej metropoly v autobuse s otvorenou strechou. Prejazd nebol hladký, na chvíľu ho zastavil kábel, ktorý visel príliš nízko a prekážal autobusu.

    Bolo to ironické, pretože tréner Solbakken sa po prehre s Anglickom sťažoval, že sa pred vyrovnávajúcim gólom Judea Bellinghama lopta dotkla kábla, ktorý držal kameru. FIFA to opakovane poprela.

    Hráči na hornom poschodí dvojposchodového autobusu si museli sadnúť, vozidlo potom mohlo prejsť a po niekoľkých hodinách dorazil autobus na námestie pred radnicu v Osle, kde ešte vydržali desaťtisíce trpezlivých fanúšikov.

    Nadšenie priaznivcov prekvapilo aj samotných hráčov. "Nemyslím si, že si ktokoľvek mohol takéto niečo predstaviť. Podpora, ktorú sme dostávali v USA a tu doma v Nórsku, predčila všetky očakávania. Toto je absolútne neuveriteľné vidieť, "rozplýval sa kapitán Martin Odegaard.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    dnes 08:27
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