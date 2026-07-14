Tragicky zomrel bývalý futbalista Senca, mal iba 19 rokov

Jesus Andres Tarras Anaya.
Jesus Andres Tarras Anaya. (Autor: Senec Football Academy)
Sportnet|14. júl 2026 o 07:55
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Na Slovensku pôsobil aj v Hlohovci.

Kolumbijský futbalista Jesus Andres Tarras Anaya tragicky zahynul vo veku 19 rokov. Podľa portálu bratislavak.sk sa bývalý hráč Senca utoril na Slnečných jazerách. 

Juhoamerický stredopoliar či útočník prišiel na Slovensko v roku 2025 z kolumbijského celku Olimpia J.V., pričom spočiatku obliekal dres FC Slovan Hlohovec.

Pred príchodom do slovenskej súťaže zbieral futbalové skúsenosti aj v Španielsku.

Začiatkom roka 2026 sa stal súčasťou Senec Football Academy. Počas svojej dosavadnej kariéry odohral celkovo 33 súťažných zápasov, v ktorých zaznamenal 10 presných zásahov.

"S hlbokým zármutkom nás zasiahla správa o úmrtí nášho bývalého hráča Jesus Andres Tarras Anaya.V mene celej Senec Football Academy vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho rodine, priateľom a všetkým blízkym. Odpočívaj v pokoji Jesus. Navždy zostaneš súčasťou našej klubovej rodiny," napísal klub na sociálnej sieti.

Slovensko

    Jesus Andres Tarras Anaya.
    Jesus Andres Tarras Anaya.
    Tragicky zomrel bývalý futbalista Senca, mal iba 19 rokov
    dnes 07:551
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