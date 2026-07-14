Semifinále bude pre Messiho konečná. Anglicko ukáže Argentíne, na čo už nemajú (podcast Spoza piva) 

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Rozoberáme dianie počas štvrťfinálových zápasov na MS 2026. Nórsko spravilo historický úspech, na ktorý môžu byť hrdí.
Trošku nás sklamalo, ako sa k zápasu proti Francúzsku postavilo Maroko, od ktorého sa čakalo viac. Ale Francúzi sú zároveň tím, ktorý je veľmi ťažké poraziť. Podarí sa to Španielom v semifinále?
A prečo bude pre Argentínu semifinále proti Anglicku konečné? Dozvieš sa v novej epizóde!
VIDEO: 168. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.