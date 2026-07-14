    Semifinále bude pre Messiho konečná. Anglicko ukáže Argentíne, na čo už nemajú (podcast Spoza piva) 

    Futbalisti Argentíny oslavujú postup do semifinále MS 2026.
    Futbalisti Argentíny oslavujú postup do semifinále MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Biroš, Timotej Gašper|14. júl 2026 o 07:30
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    Vitajte pri epizóde 168, kolektív.

    Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

    Rozoberáme dianie počas štvrťfinálových zápasov na MS 2026. Nórsko spravilo historický úspech, na ktorý môžu byť hrdí. 

    Trošku nás sklamalo, ako sa k zápasu proti Francúzsku postavilo Maroko, od ktorého sa čakalo viac. Ale Francúzi sú zároveň tím, ktorý je veľmi ťažké poraziť. Podarí sa to Španielom v semifinále? 

    A prečo bude pre Argentínu semifinále proti Anglicku konečné? Dozvieš sa v novej epizóde!  

    VIDEO: 168. epizóda podcastu Spoza piva


    Podcast Spoza piva

    Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

    Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

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    Domov»MS vo futbale 2026»Semifinále bude pre Messiho konečná. Anglicko ukáže Argentíne, na čo už nemajú (podcast Spoza piva) 