Pretekári F1 sa v Las Vegas sťažovali na zápach marihuany. Pérez: To množstvo je neuveriteľné

Jeden z nich dokonca žartoval, že by možno neprešli testom na omamné látky po pretekoch.

Max Verstappen, ktorý išiel do pretekov v nádeji, že získa svoj štvrtý titul majstra sveta za sebou, čo sa mu aj podarilo, potvrdil že vôňa marihuany bola dosť výrazná.

A keď budeme mať všetci pozitívny test, bude tam asi neporiadok," vyhlásil jazdec Williamsu Franco Colapinto. Jazdci mali od štvrtka do sobotňajších nočných pretekov tri tréningy a kvalifikáciu.

"Nie je to ideálne, pretože to môžete cítiť aj počas jazdy v monoposte a vtedy je to dosť extrémne," priznal 27-ročný Holanďan.

Jeho tímový kolega z Red Bullu, Sergio Pérez potvrdil Verstappenove komentáre. "Už som z toho unavený. To množstvo marihuany v ovzduší je neuveriteľné," uviedol Pérez.