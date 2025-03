Vítam Vás pri sledovaní dnešného textového prenosu z osemfinále Ligy majstrov medzi Paríž Saint-Germain a Liverpool FC.



Paríž Saint-Germain



Zverenci Luisa Enriqueho mali veľké problémy postúpiť zo základnej skupiny Ligy majstrov do vyraďovacej časti. Napokon to však zvládli a rozohrali sa k parádnym výkonom. V prvom kole vyraďovacej časti narazili na francúzsky Brest a doslova ho sfúkli po výsledkoch 3:0 vonku a 7:0 doma. PSG sa v tomto dvojzápase príliš neverí, ale určite nie sú bez šance. Uvidíme ako to napokon zvládnu.



Liverpool FC



Hostia ovládli základnú skupinu Ligy majstrov, keď skončili na 1. pozícii so ziskom 21 bodov a pozitívnym skóre 17:5. Liverpool teda postúpil priamo do osemfinálne, kde vyzve francúzsky Paríž Saint-Germain. Hostia sú v tomto dvojzápase favoritom, ale budú to mať mimoriadne náročné. Zverencom Arneho Slota sa darí aj v Premier league, kde pohodlne kráčajú za majstrovským titulom. Pred druhým Arsenalom majú 13 bodový náskok.