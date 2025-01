Feyenoord Rotterdam Feyenoord skončil v loňské sezoně v nizozemské lize na druhém místě o sedm bodů za Ajaxem a zajistil si tak přímo účast v Lize mistrů. V létě nalákal dánského trenéra Briana Priskeho, který získal v uplynulých dvou sezonách titul v pražské Spartě. V Nizozemsku se tak Priske opět potkal se stoperem Dávidem Hanckem, jenž byl po svých výkonech na EURO spojován s Juventusem. Nicméně Hancko veškerá jednání s turínským gigantem vyloučil. Domácí nejdou do dnešního zápasu v tak dobré pozici jako hosté. V probíhajícím ročníku Champions League získali deset bodů. I tak jsou ale nadále na postupové pozici. Ve svém posledním vystoupení v Lize mistrů Feyenoord přehrál doma Spartu 4:2, když o své výhře rozhodl již v prvním poločase, kdy se prosadil hned třikrát. Co se týče Eredivisie, tak mužstvo kouče Priskeho je čtvrté. V uplynulých třech duelech nezvítězilo. Navíc se mu zranil zmíněný obránce Hancko.

Feyenoord Rotterdam Feyenoord skončil v loňské sezoně v nizozemské lize na druhém místě o sedm bodů za Ajaxem a zajistil si tak přímo účast v Lize mistrů. V létě nalákal dánského trenéra Briana Priskeho, který získal v uplynulých dvou sezonách titul v pražské Spartě. V Nizozemsku se tak Priske opět potkal se stoperem Dávidem Hanckem, jenž byl po svých výkonech na EURO spojován s Juventusem. Nicméně Hancko veškerá jednání s turínským gigantem vyloučil. Domácí nejdou do dnešního zápasu v tak dobré pozici jako hosté. V probíhajícím ročníku Champions League získali deset bodů. I tak jsou ale nadále na postupové pozici. Ve svém posledním vystoupení v Lize mistrů Feyenoord přehrál doma Spartu 4:2, když o své výhře rozhodl již v prvním poločase, kdy se prosadil hned třikrát. Co se týče Eredivisie, tak mužstvo kouče Priskeho je čtvrté. V uplynulých třech duelech nezvítězilo. Navíc se mu zranil zmíněný obránce Hancko.