Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného odvetného zápasu z Ligy majstrov medzi Bayer Leverkusen a Bayern Mníchov.



Úvodný zápas zvládol na jednotku Bayern Mníchov, ktorý jasne dominoval a zvíťazili 3:0 po góloch Harryho Kanea, Jamal Musialu a posledný gól strelil opäť Harry Kane a tento krát z pokutového kopu. Hostia sa príliš do hry nedostali. Xabi Alonso schytal od fanúšikov a aj od novinárov veľkú kritiku za nepostavenie Patricka Schicka do základnej zostavy. Uvidíme či dnes druhý najlepší strelec Bundesligy do zápasu zasiahne. Cez víkend sa ani jednéhu z dnešných mužstiev nedarilo. Bayern Mníchov prehral na domácej pôde šokujúco so zachraňújúcim sa Bochumom 2:3. Bayer Leverkusen podľahol na domácej pôde Werderu Bremy 0:2. Domácim futbalistom bude v dnešnom zápase chýbať Florian Wirtz, ktorý sa vo víkendovom zápase zranil.