Inter si postup vziať nenechal. Na inkasovaný gól výborne reagoval a poslal Bayern na kolená

Liga majstrov - odveta štvrťfinále

MILÁNO. Futbalisti Interu Miláno postúpili do semifinále Ligy majstrov. „Nerazzurri“ po výhre v Mníchove 2:1 uhrali doma s Bayernom remízu 2:2.

Bayern prišiel do Milána v zložitej situácii po domácej prehre 1:2 a bez zranených Musialu, Daviesa, Upamecana, Ita a brankára Neuera.

Trénerovi Kompanymu sa vrátili aspoň Coman s Pavlovičom, no obaja začali na striedačke. Inter nastúpil v podstate v plnej sile a na ľavé krídlo sa vrátil aj Dimarco, ktorý v prvom dueli pauzoval.

Práve on mal prvú šancu zápasu, no v 9. minúte namieril z dobrej pozície len do stredu brány.

Bayern sa potom snažil tvoriť, no pozorná obrana domácich ho do veľkých možností nepustila.

V 33. minúte namieril Calhanoglu spoza šestnástky tesne vedľa a na druhej strane kryl Saneho pokus Sommer.