ONLINE: Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Montreal si v posledních zápasech výrazně zkomplikoval situaci. Postup do play-off si mohl pojistit v jakémkoliv z předchozích tří zápasů, stačilo jednou vyhrát. Jenže Canadiens mají v zádech tři porážky a zejména ta poslední byla nejvíce zbytečná, když Montreal brzy vedl 2:0 s Chicagem a nakonec padl na nájezdy. K jistotě postupu musí Canadiens získat alespoň bod a nebo musí spoléhat na to, že Columbus v zítřejším zápase nevyhraje v základní hrací době.



Carolina už delší dobu nemá o co hrát a je dlouho známé, že v prvním kole play-off narazí na New Jersey. Je trochu i znát na výsledcích, že Hurricanes povolili a vyhráli pouze jediný zápas z posledních šesti. Na druhou stranu dlouhodobě se Carolině proti Montrealu daří, když vyhráli 12 z posledních 14 duelů.