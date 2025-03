Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z odvetného zápasu osemfinále Ligy majstrov medzi Atlético Madrid a Real Madrid.



Atlético Madrid



Zverenci Diega Simeoneho predviedli v prvom zápase výborný výkon a aj napriek prehre 1:2 môžu do odvety reálne bojovať o postup do štvrťfinále Ligy majstrov. Jediný gól v zápas strelil Julian Álvarez. Atléti odohtali cez víkend zápas v domácej La lige. Na pôde Getafe však prehrali 1:2. Jediným strelcom hostí bol Alexander Sorloth.



Real Madrid



Hostia idú do odvety s tesným náskokom. Vo výbornom zápase sa presadili za Real Madrid Rodrygo a Brahim Díaz. Zverenci Carla Ancelottiho odohrali cez víkend na domácej pôde zápas proti Vallecanu a dokázali zvíťaziť tesne 2:1. Za Real sa presadili Kylian Mbappé a Vinúcius Junior. Dnes sa opäť očakáva výborný a vyrovnaný zápas.