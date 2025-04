Russell narušil double McLarenu. Verstappena vycvičil Antonelli, mechanikom nefungoval semafor

Oscar Piastri, víťaz: „Máme za sebou fantastický víkend a dnes sme ho uzavreli po tom, čo celý tím odviedol výbornú prácu. Dnešný deň sme zvládli aj vďaka tomu, že sme zvolili správne pneumatiky.”

George Russell, 2. miesto: „Všetko som mal pod kontrolou, no odrazu mi začal zlyhávať brzdový systém. Na konci to bolo poriadne stresujúce. Nefungoval mi pedál, ktorý sa buď prepadával, alebo bol krátky. Ak by bolo ešte jedno kolo, asi by sa Lando (Norris) dostal predo mňa. Oscar dnes jazdil vlastnú ligu a gratulujem mu k triumfu. My máme za sebou tri pódiové umiestenia zo štyroch pretekov, čo je tiež dobrý výsledok.”

Lando Norris, 3. miesto: „Nemyslím si, že som bol na štarte vpredu. Celkovo to boli zaujímavé preteky s množstvom manévrov. Som sklamaný z toho, že sme nezískali double. Aj tak to však prinieslo nášmu tímu viaceré pozitíva. V závere som sa snažil o druhé miesto, no George (Russell) mal niečo našetrené a udržal si pozíciu.“