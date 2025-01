ONLINE: Juventus FC - Benfica Lisabon dnes, Liga majstrov LIVE (8. kolo)

Stará dáma byla až do uplynulého víkendu jediným doposud neporaženým celkem Serie A, vše ale změnila prohrana půdě. Zároveň je také Juventus se 13 nerozhodnými výsledky jejím remízovým králem, což potvrzují třiremízy z posledních pěti ligových klání. Svěřencůmtak aktuálně v domácí soutěži patří s 37 body na kontě 5. místo, ztráta na vedoucí Neapol je ale již propastných 16 bodů.V Lize mistrů UEFA má Juventus kolo před koncem ligové fáze již zajištěný postup do play-off a s bilancí tří výher, tří remíz a jediné porážky je na 17. místě. Naposledy uhrál bezbrankovou remízuna půdě belgického. Pořád tak Juve může živit naději na přímý postup do osmifinále, dnes ale potřebuje zvítězit a doufat v příznivé výsledky na ostatních stadionech.