Verstappen spojil tím, ktorý sa rozpadal. Šéfovi McLarenu trefne pripomenul, ako sa mýlil

LAS VEGAS. Keď sa v Red Bulle snažili v roku 2008 získať do svojich radov Fernanda Alonsa, vtedajší jazdec Renaultu ich označil za "malinovkárov".

V jeho slovách bolo cítiť dojatie. Iste, emočne to nebolo také vypäté ako v roku 2021 v poslednom kole záverečných pretekov v Abú Zabí, ale na titul sa nadrel viac než v predošlých dvoch sezónach.

V nablýskanom Las Vegas rozhodol o štvrtej majstrovskej hviezdičke, keď mu stačilo zdolať Landa Norrisa a prísť do cieľa na piatom mieste.

Aj túto sezónu začal výborne, kraľoval v kvalifikáciách a zbieral víťazstvá. Mnohí by ho korunovali za šampióna už na jar, no následne našiel súpera v podobe svojho kamaráta Landa Norrisa a tímu McLaren.

"Začali sme veľmi dobre, no potom sme mali veľa ťažkých pretekov v strede sezóny. Museli sme zostať pokojní a tvrdo pracovať na vylepšeniach auta.

Nebolo to jednoduché, na niektorých tratiach nám chýbalo tempo, ale zvládli sme to. Je to niečo, na čo som veľmi hrdý," povedal Verstappen.

"Bol vynikajúci, ukázal svoju svetovú triedu. V tejto sezóne vyhral osem pretekov, čo je dvakrát viac ako ktokoľvek iný na štartovom rošte.

Zaslúži si štvrtý titul majstra sveta, ktorý ho zaradil medzi elitu tohto športu," povedal šéf tímu Red Bull Racing Christian Horner.

Bol v hre aj bez najlepšieho auta

Verstappen síce definitívne rozhodol o titule v Las Vegas, no Landa Norrisa istým spôsobom knokautoval už v Brazílii. V daždivých podmienkach dokázal vyhrať zo 17. miesta na štarte.

Britskému súperovi tak nielenže nedovolil sa priblížiť, ale na neho získal ďalšie cenné body. Súčasný rozdiel 63 bodov je tak pred záverečnými dvoma podujatiami sezóny v Katare a Abú Zabí nedostihnuteľný.