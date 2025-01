Žlutočerní zakončili loňskou sezonu na 5. místě, i to jim ale stačilo pro opětovnou kvalifikaci do Ligy mistrů UEFA. V té se Borussii v uplynulém ročníku dařilo a svojí pouť zakončila až ve finále, kde však nestačila na Real Madrid a po porážce 0:2 druhou ušatou trofej do sbírky tak nepřidala. Před startem nové sezony mužstvo převzal její bývalý hráč a dnes 36letý trenér, jeho svěřence však trápí konzistentnost výsledků a často střídají výhry s porážkami. Aktuálně o dobré náladě v táboře Žlutočerných nemůže být řeč, tři ligové porážky v řadě a průběžné 10. místo v Bundeslize hovoří za vše. Poté, co Borussia vyšla naprázdno na půdě trápícího se Kielu a naposledy také ve Frankfurtu, visí nad Nuri Şahinem pomyslný Damoklův meč a dnes si další porážku nemůže dovolit. V ofenzivě se letos Borussia může spolehnout na guinejského hroťákaa také 20letého křídelníka, kteří oba zapsali sedm ligových branek.V Lize mistrů je to zatím z pohledu Dortmundu daleko lepší, dvě kola před koncem hlavní fáze je s bilancí čtyř výher a dvou porážek s 12 body na 9. místě a má ta stále reálnou možnost proklouznout do top osmičky, znamenající přímý postup do osmifinále.