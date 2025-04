VIDEO: Montreal zvládol posledný zápas. Slafkovský si prvýkrát v kariére zahrá play-off NHL

VIDEO: Radosť hokejistov Montrealu po postupe do play-off

V poslednom zápase základnej časti proti Caroline potreboval získať aspoň bod, v opačnom prípade by sa musel spoliehať na prehru Columbusu s New Yorkom Islanders.

Montreal mal postup vo svojich rukách a mohol ho zavŕšiť už v predošlých troch zápasoch, no všetky prehral.

Canadiens išli do vedenia v 4. minúte, keď Slafkovský v útočnom pásme backhendom našiel na pravom krídle obrancu Kaidena Guhlea, ktorý svojím prvým gólom od 24. januára otvoril skóre.

Domáci neskôr viedli 3:1, Carolina skorigovala gólom Tysona Josta, no Jake Evans presnou strelou z vlastného pásma počas hry hostí bez brankára uzavrel skóre.

Pre hráčov historicky najúspešnejšieho klubu v NHL bolo uplynulé obdobie ako malé play off, keďže bol pre nich dôležitý každý bod.

Na prelome februára a marca zvíťazili v ôsmich zápasoch z jedenástich, v apríli si pomohli šiestimi výhrami za sebou. Trikrát sa im nepodarilo spraviť rozhodujúci krok, no napokon im víťazstvo nad Carolinou zabezpečilo vytúžený postup.

Canadiens si zahrajú v play off prvýkrát od roku 2021, keď prehrali vo finále s Tampou Bay.

Podľa skúseného útočníka Brendana Gallaghera, ktorý pôsobí v organizácii „Habs“ nepretržite od draftu 2010, je účasť v play off zadosťučinením.

„Som hrdý na to, čo sme dosiahli, pretože to nebolo o jednom roku. Vrátila sa nám naša snaha, ktorú sme vyvinuli počas štyroch rokov. Som veľmi šťastný z chlapcov a teším sa na to, ako spolu zažijeme toto mesto v play off,“ poznamenal Gallagher.