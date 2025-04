ONLINE: Borussia Dortmund - FC Barcelona dnes, Liga majstrov LIVE (odveta štvrťfinále)

Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného online prenosu z odvetného zápasu Ligy majstrov medzi Borussia Dortmund a FC Barcelona.



Borussia Dortmund



Hráči Borussie prvý zápas na pôde Barcelony nezvládli a prehrali ho vysoko 0:4. Cez víkend odohrali ďaľší mimoriadne ťažký zápas na pôde mníchovského Bayernu a po veľmi dobrom výkone vybojovali cennú remízu 2:2. Zverenci Nika Kovača majú pred sebou mimoriadne náročnú úlohu ak chcú ešte pomýšľať na postup.



FC Barcelona



Zverenci Hansiho Flicka majú veľmi rázne nakročené do semifinále Ligy majstrov. V prvom zápase jasne dominovali a do odvety idú so štvorgólovým náskokom. Uvidíme ako zvládnu odvetu. Cez víkend odohrali hráči Barcelony zápas na pôde Leganes a v tesnom zápase dokázali zvíťaziť 1:0. Jediný gól zápasu strelil domáci hráč Saenz do vlastnej brány.