Formula 1 (F1): Kalendár, program a výsledky v sezóne 2025.

BRATISLAVA. Formula 1 má na programe sezónu 2025, ktorá sa začína 16. marca (Veľká cena Austrálie) a posledné preteky sa pôjdu 7. decembra (Veľká cena Abú Zabí). Celkovo sa pôjde 24 veľkých cien.

Dianie v aktuálnom ročníku môže byť poriadne zaujímavé, čo naznačila už záverečná časť vlaňajšej sezóny.

V nej napokon získal už štvrtý titul za sebou Max Verstappen, ale na Red Bull Racing sa dotiahli ďalšie tímy.

Pohár konštruktérov získal McLaren pred Ferrari. Lando Norris na McLarene dlho držal nádeje na to, že ešte dokáže potrápiť Verstappena, no napokon mu to nevyšlo.