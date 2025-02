Minulý týden se v Turíně odehrála bitva, ve které měli střelecky více ze hry domácí fotbalisté a ve 34. minutě se dostali i do vedení po trefě Westona McKennieho. Náskok Juventusu vydržel do 56. minuty, kdy se prudkou ranou k tyči prosadil Ivan Perišić. Už to vypadalo, že by zápas mohl skončit remízou, tu ale odmítl Samuel Mbangula a zakončením zblízka rozhodl o výhře Juventusu v poměru 2:1. Lepší výchozí pozici do odvety tak má právě Turín, nicméně v Eindhovenu to mít jednoduché mít rozhodně nebude.34. McKennie (Gatti), 82. Mbangula (Conceição) – 56. Perišić (Lang)73. L. de Jong (PSV)Di Gregorio – Weah, Gatti, Veiga, Kelly – Locatelli /C/ (68. Thuram), Luiz – González (58. Conceição), McKennie (68. Koopmeiners), Yıldız (46. Mbangula) – Kolo Muani (77. Vlahović).Benítez – Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro – Sajbárí (72. Til), Schouten, Veerman – Perišić, de Jong /C/, Lang (72. Bakayoko).Siebert – Seidel, Foltyn (GER)