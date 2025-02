Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z odvetného zápasu Ligy majstrov medzi Paríž Saint-Germain a Stade Brestois 29.



Paríž Saint-Germain



Zverenci Luisa Enriqueho zvládli prvý zápas na jednotku. Na ihrisku Brestu zvíťazili presvedčivo 3:0. Fantastický výkon podal domáci krídelník Ousmane Dembélé, ktorý strelil v zápase dva góly. Domáci futbalisti majú veľmi slušnú formu. V domácej súťaží sú jasne na prvom mieste. Na druhý Olympique Marseille majú náskok 10 bodov. Cez víkend odohrali ťažký zápas na pôde Toulouse a podarilo sa im zvíťaziť 1:0.



Stade Brestois 29



Hostia mali veľmi slušnú základnú časť Ligy majstrov. Bolo veľkým prekvapením, že sa kvalifikovali do vyraďovacej časti. Ako už bolo spomínané prvý zápas na domácej pôde prehrali s dnešným súperom jasne 0:3. Dnešný zápas by mal byť teda už len formalita, ale uvidíme ako to napokon dopadne. Brestu patrí v aktuálnej sezóne v domácej súťaži 9. pozícia so ziskom 32 bodov a negatívnym skóre 23:25.