– 26. místo, 8 bodů, skóre 10:18Chorvaté do Ligy mistrů vstoupili neslavnou prohrou s Bayernem 2:9, v dalších třech utkáních však posbírali hned sedm bodů a fanoušci mohli začít pomýšlet na první postup chorvatského celku do vyřazovací fáze za dlouhých 30 let. Nadšení ovšem netrvalo dlouho, protože následovala třízápasová série bez vítězství a bez vstřelené branky. Minulý týden nestačil Záhřeb na Arsenal a prohrál 0:3. Dinamu se navíc nedaří ani na domácí scéně, kde se nachází až na třetím místě a na vedoucí Rijeku ztrácí sedm bodů.Zajímavost: Proti Dinamu se v Lize mistrů kopaly již čtyři penalty, což je společně s Atléticem Madrid řadí na první místo této statistiky.Nevistić – Ristovski, Máí, Torrente, Pierre-Gabriel – Ademi, Bernauer, Rog – Stojković, Kulenović, Baturina.Většina hráčů Dinama je připravena nastoupit, akorát nad Brunem Petkovićem, jenž se potýká se svalovým zraněním, visí otazníky. Zastoupit by ho měl, jenž v Lize mistrů skóroval třikrát a celkově se v této sezóně prosadil již patnáctkrát. Obrana Milána by si měla dávat pozor také na