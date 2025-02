Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z Ligy majstrov.



Club Bruggy



Domáci futbalisti predvádzali v základnej skupine Ligy majstrov veľmi symaptické výkony. Belgické mužstvo napokon vybojovalo svoj postup do vyraďovacej časti veľmi tesne. Bolo posledným mužstvom, ktoré postúpilo. Obsadilo teda 24. pozíciu. Bruggy mali veľmi úspešné ťaženie Európou aj minulú sezónu. Dokázali sa dostať do semifinále Konferenčnej ligy. Dnes majú proti sebe mimoriadne náročného protivníka z Bergama.



Atalanta Bergamo



Zverenci trénera Gasperiniho získali v minulej sezóne svoj najcennejší úspech v klubovej histórii. Dokázali vyhrať Európsku ligu a kvalifikovali do sa Ligy majstrov. Hostia predvádzajú aj v tejto sezóne parádne výkony. Len tesne im ušla prvá osmička Ligy majstrov a v talianskej lige hrajú o popredné priečky. Atalanta je v tomto dvojzápase favoritom, ale musí to potvrdiť na ihrisku.