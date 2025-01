AC Sparta Praha



Zverenci Larsa Friisa začali skupinovú fázu Ligy majstrov parádne. V prvom zápase na domácej pôde si jasne poradili so Salzburgom, keď zvíťazili presvedčivo 3:0. Druhý zápas odohrali na trávniku Stuttgartu a po výbornom výkone remizovali 1:1. Následne však prišla séria štyroch prehier.



Inter Miláno



Hostia z Milána sú v dnešnom zápase jasným favoritom. Na svojom konte majú 13 bodov a pozitívne skóre 7:1. Interu patrí aktuálne šiesta pozícia. Ak sa hostia budú chcieť udržať v prvej osmičke zaručujúcej priamy postup do osemfinále potrebujú dnes určite zvíťaziť. Uvidíme či sa im to podarí.