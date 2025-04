ONLINE: Arsenal FC - Real Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (štvrťfinále - 1. zápas)

Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného zápasu Ligy majstrov medzi Arsenal FC a Real Madrid.



Arsenal FC



Zverenci Mikela Artetu už pravdepodobne stratili šancu na titul v Premier league. Jedinú trojej, ktorú teda môžu získať je za víťazstvo v Lige majstrov. Dnes proti nm stojí obhajca Real Madrid. Arsenal sa prebojoval do štvrťfinále Ligy majstrov cez holandského súpera PSV Eindhoven po výsledkoch 7:1 vonku a domácej remíze 2:2.



Real Madrid



Hostia zo španielska sa museli poriadne nadrieť, aby postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. Stretli sa so svojím mestským rivalom Atléticom a po dvoch remízach 1:1 museli rozhodnúť až pokutové kope, ktoré zvládli lepšie zverenci Carla Ancelottiho. Dnes sa opäť očakáva veľmi dobrý a vyrovnaný zápas. Uvidíme kto si pred odvetou vytvorí lepšiu pozíciu.