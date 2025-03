Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z Ligy majstrov. Dnes sa zameriame na zápas medzi PSV Eindhoven a Arsenal FC.



PSV Eindhoven



PSV postúpilo do vyraďovacích bojov Ligy majstrov zo 14. pozície so ziskom 14 bodov. V boji o osemfinálne vyzvalo Juventus Turím. V Turíne prehralo PSV tesne 1:2. Doma však dokázalo vybojovať postup po výhre 3:1 po predĺžení. Domáci futbalisti sa v domácej súťaži nachádzajú na 2. pozícii so ziskom 52 bodov. Na prvý Ajax Amsterdam strácajú až 8 bodov.



Arsenal FC



Zverenci Mikela Artetu prežívajú opäť veľmi zvláštnu sezónu. V Aglicku vypadli z obidvoch pohárov a s ich útokom na ligový titul to nevyzerá reálne. Na vedúci Liverpool strácajú Kanonieri až 13 bodov. Majú však ešte jeden zápas k dobru. Dnes sú jasným favoritom a očakáva sa ich víťazstvo a aj celkový postup. Svoju dominanciu však musia potvrdiť na trávniku.