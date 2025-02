Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného textového prenosu z Ligy majstrov. Dnes sa zameriame na odvetný zápas medzi AC Miláno a Feyenoord Rotterdam.. Prvý zápas skončil víťazstvom hostí z Rotterdamu 1:0.



AC Miláno



Rossoneri nezvládli úvodný duel a na ihrisku Feyenoordu prehrali tesne 0:1. Pred odvetou je teda všetko otvorené. Domáci futbalisti neprežívajú ideálnu sezónu. V talianskej lige im patrí až 7. pozícia so ziskom 41 bodov. AC dokázalo v poslednom kole na domácom štadióne poraziť zachraňujúcu sa Veronu tesne 1:0. Milánčania vyhrali tri posledné ligové duely a určite na to budú chcieť nadviazať aj dnes.



Feyenoord Rotterdam



Hosťom z Rotterdamu odvolali po nepresvedčivých výkonoch hlavného trénera Briana Priskeho. Hneď po jeho odchode dokázali na domácej pôde zdolať práve dnešného súpera 1:0. V lige však nenadchli, keď na pôde NAC Breda remizovali 0:0. Feyenoordu patrí v domácej súťaží až 4. pozícia so ziskom 40 bodov a pozitívnym skóre 46:26. Dnes sa očakáva veľký boj o postup. Uvidíme kto to zvládne lepšie.