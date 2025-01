ONLINE: Inter Miláno - AS Monaco dnes, Liga majstrov LIVE (8. kolo)

Domácí tým je v tuto chvíli na čtvrtém místě tabulky s 16 body a i když to vypadá jako výborná pozice, stále nemá italský klub jistotu přímého postupu do osmifinále. Je to ale blízko, jakýkoliv bodový zisk to zajistí. Inter má teď i slušnou formu, poslední odehraný zápas Ligy mistrů vyhrál na Spartě 1:0 a v domácí soutěži rozstřílel Lecce na jeho půdě 4:0.Hosté mají jistotu, že budou v milionářské soutěži pokračovat i ve vyřazovací fázi. Jsou totiž na desátém místě s 13 body a mohou za určitých okolností proklouznout i do nejlepší osmičky – to ale vyžaduje dnešní výhru v Miláně. A i Monaco má teď dobré výsledky, v rámci Ligy mistrů porazilo doma Aston Villu 1:0 a v domácí lize pak Rennes 3:2.