Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného odvetného zápasu z osemfinálne Ligy majstrov medzi Lille OSC a Borussia Dortmund.



Lille OSC



Francúzsky celok predviedol v prvom zápase výborný výkon a z Dortmundu si odviezol cennú remízu 1:1. Lille odohralo hlavne druhý polčas výborne, kde sa mu podarilo vyrovnať zásluhou Hakona Arnara Haraldssona. V dnešnej odvete je všetko otvorené. Uvidíme ako to napokon dopadne a kto si vybojuje postup do štvrťfinále Ligy Majstrov.



Borussia Dortmund



Zverenci Nika Kovača nepredviedli v úvodnom dueli optimálny výkon a remíza je pre nich malý neúspech. Borussia sa dostala do vedenia ešte v prvom polčase zásluhou Karima Adeyemiho. Nemecké mužstvo však svoje vedenie neudržal a zápas skončil napokon remízou 1:1. Borussia odohrala cez víkend na domácej pôde ligový zápas proti Augsburgu a prehrala tesne 0:1.