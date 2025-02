Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného zápasu z Ligy majstrov. Dnes sa zameriame na odvetný zápas medzi Benfica Lisabon a AS Monaco. Prvý zápas zvládli lepšie hráči z Lisabona, keď zvíťazili tesne 1:0.



Benfica Lisabon



Domáci futbalisti idú do dnešnej odvety s jednogólovým náskokom. Prvý zápas rozhodol jediným gólom grécky útočník Vangelis Pavlidis. Benfica je v tomto dvojzápase miernym favoritom a doma svoj postup môže spečatiť. Zverenci trénera Lageho sa v domácej súťaží nachádzajú na aktuálnej 2. pozícii so ziskom 50 bodov a pozitívnym skóre 50:18. Na prvý Sporting stráca Benfica len dva body.



AS Monaco



Monaco ide do dnešnej odvety s jednogólovým mankom. Nič však pre hostí nie je stratené. V domácom vyrovnanom zápase proti Benfice nedokázali využiť svoje šance. Monaco odohralo cez víkend v domácej súťaží zápas proti Nantes a na domácom štadióne vysoko zvíťazilo 7:1. Hattrick strelil domáci mladík Mika Biereth.