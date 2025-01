Dnešní představovaní obou soupeřů začneme u anglického mužstva. Aston Villa se nachází v dobré formě. Vždyť v posledních čtyřech zápasech třikrát zvítězila, jednou z toho v poháru proti West Hamu. Naposledy uhrála cennou remízu na půdě Arsenalu. Pokud se ale podíváme na tabulku Ligy mistrů, najdeme jí na páté pozici, když zaznamenala třináct bodů. Hostující celek je sice pět bodů od vedoucího Liverpoolu, ale na druhou Barcelonu ztrácí pouhé dva body. Nejlepším střelcem týmu pak je Jhon Durán, který se prosadil třikrát. O něco málo hůře je na tom Monaco , které má na svém kontě deset bodů, což aktuálně stačí na šestnáctou pozici. Francouzský klub tak musí koukat hlavně pod sebe, jelikož nepostupové PSG na něj ztrácí jen tři body. Ovšem případná výhra by ho jistě posunula do jarní části nejpopulárnější evropské soutěže. Jenomže knížecímu klubu se v posledních týdnech moc nedaří. Nezvládl Superpohár s PSG, vypadl z francouzského poháru a v posledních dvou zápasech League 1 uhrál pouze bod za remízu s Nantes. Nejlepšími střelci týmu v Lize Mistrů pak Mika Biereth, Takumi Minamino a Maghnes Akliouche. Všichni dali po dvou gólech.

