ONLINE: Bayern Mníchov - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov LIVE (8. kolo)

Dnes o 21:00 sa začína osemnásť zápasov 8. kola skupinovej fázy Ligy majstrov. Náš slovenský zástupca Slovan Bratislava sa predstaví na ihrisku Bayernu Mníchov.



Bayern sa nachádza v tabuľke na 15. mieste, na konte má 12 bodov. Postup do šestnásťfinále má istý, zabojuje však aj o priamy postup do osemfinále. Futbalisti Bayernu prehrali posledný zápas Ligy majstrov, Feyenoordu podľahli na jeho ihrisku 0:3, predtým zaznamenali tri výhry v rade. V domácej Bundeslige sa im darí, v tomto kalendárnom roku vyhrali všetky štyri duely a nemeckú ligu vedú o šesť bodov pred Leverkusenom.



Slovanu patrí predposledná 35. priečka, na poslednej sa nachádza Young Boys Bern, ktorý má horšie skóre. Tieto dva tímy sú jediné, čo zatiaľ nebodovali. Slovan sa o to pokúsi aj dnes, no bude to mať mimoriadne náročné. Navyše belasí nemôžu v zápase rátať s Weissom ani Kuckom, naopak k dispozícii už budú Barseghjan a Ignatenko, no nie na celých 90 minút. Slovan v predošlom zápase Ligy majstrov prehral doma so Stuttgartom 1:3. Jediný gól belasých strelil v 85. minúte Metsoko.