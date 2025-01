ONLINE: Young Boys Bern - Crvena zvezda Belehrad dnes, Liga majstrov LIVE (8. kolo)

Úvodní sestavy: BSC Young Boys: Keller – Blum, Mohamed Ali Camara (C), Zoukrou, Athekame – Males, Lauper, Łakomy, Imeri – Monteiro, Ganvoula. Náhradníci: von Ballmoos, Marzino – Hadjam, P. Pfeiffer, Itten, Colley, Chaiwa, Elia, Virginius, Benito, Smith. Trenér: Giorgio Contini FK Crvena Zvezda Bělehrad: Guteša – Mimovič, Drkusić, Djiga, Sol Jong-u – Krunić, Elšnik – Silas, Maksimović, Ivanić (C) – Ndiaye. Náhradníci: Glazer, Draskić – Šljivić, Kanga, Katai, Duarte, Rodić, Milson, L. Ilić, Milosavljević. Trenér: Vladan Milojević Rozhodčí: Meler – Ersoy, Uyarcan (TUR).

