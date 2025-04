Piastri skrotil nástrahy púšte. McLaren konečne triumfoval tam, kde to nikdy nešlo

„Bol to úžasný víkend, začal som včerajšou kvalifikáciou a dokončiť to dnes vo veľkom štýle bolo skvelé,“ povedal Piastri, ktorý zvíťazil s náskokom 15,499 sekundy, aj keď obdobie safety caru znížilo jeho počiatočný náskok.

Od prvej Veľkej ceny v Sachíre v roku 2004 McLaren na púštnom okruhu, kde sa konajú domáce preteky najväčšieho akcionára britského tímu, nikdy nezvíťazil.

Norris má momentálne 77 bodov, zatiaľ čo Piastri má 74. McLaren v hodnotení konštruktérov získal 151 bodov, pričom Mercedes je druhý s 93 bodmi.

„Myslím, že na začiatku som bol príliš vzadu, snažil som sa posúvať dopredu, ale nakoniec som spravil úplný opak,“ povedal Norris o svojom zlyhanom štarte.

„Stalo sa to po prvýkrát v mojom živote. Nemalo by sa to stať, ale stalo sa to a zaplatil som za to."