Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného zápasu z Ligy majstrov medzi Club Bruggy KV a Aston Villa FC.



Clu Bruggy KV



Domáci futbalisti predvádzajú v Lige majstrov veľmi dobré výkony. Do vyraďovacej časti postupili z 24. pozície. V boji o osemfinále Ligy majstrov vyzvali favorizovanú Atalantu Bergamo a prekvapujúco veľmi hladko ju dokázali vyradiť po dvoch výhrach. Doma zvíťazili tesne 2:1 a v Bergame vyhrali 3:1. Dnes majú proti sebe veľmi náročného protivníka z Birminghamu.



Aston Villa FC



Zverenci Unaia Emeryho sú favoritom v tomto dvojzápase a očakáva sa ich postup. Villans dokázali vybojovať v základnej skupine Ligy mjstrov 16 bodov a 8. pozíciu čo ich katapultovalo priamo do osemfinále. Aston Villa neprežíva v Premier league zrovna ideálnu sezónu. Patrí jej až 10 pozícia so ziskom 42 bodov. Uvidíme aký výkon dnes predvedú a či potvrdia rolu favorita.