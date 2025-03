Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z osemfinále Ligy majstrov medzi Bayern Mníchov a Bayer Leverkusen.



Bayern Mníchov



Zverenci Vincenta Kompanyho postúpili do vyraďovacej časti Ligy majstrov z 12. pozície a so ziskom 15 bodov. V boji o osemfinálne sa stretli s Celticom Glasgow. Mníchovčania sa poriadne natrápili. V Glasgwoe vyhrali tesne 1:0 a v Mníchove sa zrodila remíza 1:1. Dnes ich čaká mimoriadne pikantný zápas so svojím veľkým konkurentom Bayerom Leverkusen.



Bayer Leverkusen



Hostia postúpili do osemfinále Ligy majstrov priamo. Dostali sa do prvej osmičky. Vybojovali si 6. pozíciu a dokázali nazbierať 16 bodov. Zverenci Xabiho Alonsa sa stretli s Bayernom Mníchov v tejto sezóne tri krát. V lige sa zrodila dva krát remíza. V Mníchove 1:1 a na štadióne Bayeru Leverkusen 0:0. V nemeckom pohári zvíťazil Leverkusen na pôde Bayernu Mníchov tesne 1:0. Jediný gól zápasu strelil Nathan Tella.