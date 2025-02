Prajem pekný večer pri sledovaní dnešného textového prenosu z Ligy majstrov.



Celtic Glasgow



Domáci futbalisti kráľujú škótskej Premiership. Na svojom konte majú 66 bodov a 13 bodový náskok pred mestským rivalom Rangers. Celtic sa stretol v Lige majstrov a so slovenským šampiónom Slovanom Bratislava a hneď v úvodnom zápase doslova zbúrali zverencov Vladimíra Weissa hladkým víťazstvom 5:1. Dnes to budú mať veľmi náročné proti Bayernu Mníchov.



Bayern Mníchov



Zverenci Vincenta Kompanyho nedokázali vybojovať prvú osmičku Ligy majstrov. Dnes ich teda čaká prvý zápas na pôde Celticu Glasgow. Favorit je v tomto dvojzápase jasný a sú ním hostia z Mníchova. Bayern sa rovnako ako Celtic stretol so slovanom Bratislava. Bayern sa tešil z víťazstva 3:1. V Bundelige sú Bavori na prvom mieste a po ročnej odmkle mieria za nemeckým titulom. Uvidíme či sa im to podarí.