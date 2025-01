Vítam vás pri sledovaní dnešného prenosu z Ligy majstrov. Dnes Vám priblížim zápas medzi Manchestrom City a Clubom Bruggy KV.



Manchester City



Zverenci Pepa Guardiolu dnes musi bezpodmienečne zvíťaziť ak chcú pomýšľať na postup medzi 24 najlepších.mužstiev v Lige majstrov. Na svojom konte majú len 8 bodov a aktuálne im patrí 25. nepostupová pozícia. Ich dnešný belgický súper má o tri body viac. Ak Citizens vyhrajú dotiahnu sa na Bruggy a pri lepšom vájomnom zápase ich preskočia. Uvidíme ako to napokon dopadne.



Club Bruggy KV



Hostia z Begicka majú postup do vyraďovacej časti vo svojích rukách. Ak dnes neprehrajú určite postúpia. Budú to mať však veľmi náročné. Do ich postupu môže zasiahnúť viacero faktorov a aj pri prípadnej prehre môžu stále postúpiť. Bruggy majú na svojom konte 11 bodov. O tri viac ako Citizens. Kto by to bol pred začiatkom súťaže povedal. Sám som zvedavý, kto si postup napokon vybojuje.