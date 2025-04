Nech futbal odpočíva v pokoji. Po troch vylúčeniach cítia krivdu, zvažujú, či to má zmysel

„V odvete semifinále pohára, v zápase Trnavy so Slovanom to isté spravil Martin Mikovič a nedostal žltú kartu,“ zdôraznil Herák.

„Útočník bránil brankárovi v rýchlej rozohrávke a on ho odsotil na bok. Mne sa nezdalo, že by tam bol úder, brankár počas celej tej situácie držal loptu oboma rukami,“ doplnil.

Asistent trénera a zároveň hráč Imeľa Tomáš Bagicál má na to iný názor. „Takú jedenástku by v Pate žiaden rozhodca sa neopovážil zapískať,“ poznamenal.

„Jasne ukázal rukou, aby išiel do hry, no keď skončila akcia, došiel za naším hráčom a dal mu druhú žltú a červenú,“ opísal situáciu Ladislav Herák.

„Aj ja mám dojem, že rozhodca úplne nezvládol zápas. Nebol to ideálny výkon z našej strany. Hostia prišli s plánom vyladiť nás z tempa hry. Prispel k tomu aj rozhodca, lebo to kúskoval. Bolo veľa prerušení, hra stratila spád,“ uviedol Bacigál.

„Ak by hostia zachovali trochu chladnejšiu hlavu, nemuselo by prísť ani k jednej červenej karte,“ doplnil.

Celé sa to zvrtlo

V zápase prišla Pata celkovo o päť hráčov, jeden sa zranil, traja dostali červené karty a jeden obdržal piatu žltú. „Nie sme Real Madrid, že máme 25-členný káder,“ rozčuľoval sa Herák.

Pritom podľa neho prvý polčas mal úroveň druhej ligy. „Sú to kvalitné mužstvá, v oboch hrajú aj bývalí hráči z akadémií. Lenže v druhom polčase to skĺzlo do siedmoligového zápasu. Celé sa to zvrtlo, rozhodca si z toho spravil one-man show,“ vravel Herák.

„Po zápase niektorí naši chlapci plakali v šatni ako malé deti,“ doplnil.

Nepozdávalo sa mu ani to, že na zápas dvoch popredných tímov bol nominovaný rozhodca, ktorý býva 30 kilometrov od Imeľa.