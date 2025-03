Prajem pekný večer pri sledovaní textového prenosu z osemfinálne Ligy majstrov medzi Feyenoord Rotterdam a Inter Miláno.



Feyenoord Rotterdam



Domáci futbalisti sa museli do osemfinálne Ligy majstrov preštrikovať ešte cez jedno kolo, kde vyzvali silné AC Miláno. Prvý zápas odohrali na domácom štadióne a dokázali zvíťaziť tesne 1:0. Jediný gól strelil Igor Paixao. V druhom zápase sa zrodila postupová remíza pre hráčov Feyenoordu 1:1. Dnes sa teda stretnú s druhým milánskym celkom Interom.



Inter Miláno



Zverenci Simone Inzaghiho dokázali v základnej skupine Ligy majstrov vybojovať parádnu 4. pozíciu a postupili tak priamo do osemfinále. Inter je v tomto dvojzápase favoritom a očakáva sa jeho postup. Hosťom sa darí aj v domácej Serii A, kde momentálne okupuje 1. pozíciu so ziskom 58 bodov. Pred druhým Neapolom má 1 bodový náskok.